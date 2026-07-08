El Renzi renueva su cartelera con amplia variedad de propuestas cinematográficas

Del 9 al 15 de julio, la sala bandeña ofrecerá una programación para toda la familia con el estreno de "Moana (Live Action)", la continuidad de exitosas producciones infantiles y nuevas propuestas del Espacio INCAA.

Hoy 18:12

El cine teatro Renzi de La Banda informó que se renovará su cartelera desde el jueves 9 hasta miércoles 15 con una variada cartelera que incluye propuestas cinematográficas para todas las edades a precios accesibles.

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Asimismo, “Toy Story 5” seguirá con funciones a las 16. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos regresan para enfrentar un desafío diferente: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños. Con nuevos personajes, emociones y enseñanzas, la película invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, la imaginación y el juego.

Continúa en cartelera “Minions & Monstruos” a las 18. En esta entrega, mucho antes de los sucesos de Minions y Minions: Nace un villano y ahora ubicada en los años 1920, tres Minions le presentan a un director de cine su idea de hacer una película de monstruos con el fin de convertirse en cineastas famosos. Sin embargo, aunque es una buena idea, lamentablemente no cuentan con monstruos para el proyecto, por lo que los Minions emprenderán una nueva aventura para buscar monstruos reales para que el filme se haga realidad.

El gran estreno para el público infantil y toda la familia es “Moana (Live Action)” una adaptación de acción real de la película animada de Disney de 2016 del mismo nombre, y la tercera entrega de la franquicia Moana en general. Impulsada por una llamada del océano, Moana abandona por primera vez su isla natal de Motunui y viaja más allá de su arrecife de coral. Acompañada por el semidiós Maui, ella emprende un viaje con el objetivo de restaurar el bienestar de su comunidad. Se proyectará todos los días a partir de las 22.

Como parte del Espacio INCAA “Negro che, negro usted. Quince años después” un documental que sigue la grabación de un disco colectivo y un recital protagonizado por artistas afrodescendientes, en homenaje a Pocha Lamadrid, referente del activismo afroargentino que años atrás impulsó registrar esa música: el candombe porteño y los ritmos sostenidos en barrios como San Telmo, Dock Sud y La Matanza. El proyecto reúne a los protagonistas de Negro Che, los primeros desaparecidos, documental anterior sobre la lucha de la comunidad afroargentina contra su invisibilización. Podrá verse el jueves 9 el viernes 10 a partir de las 20.

Finalmente, se presentará “Lo habrás imaginado”, una producción argentina que inicia cuando el peligro se presenta en la vida de Abril, una abúlica y ausente contable, cuando reaparecen su adorado tío, Ángel, y su gran amigo de la adolescencia, Guille en vísperas de las fiestas de fin de año. Ambas apariciones esconden estrecha relación con una investigación judicial acerca de oscuros secretos de la familia de Abril, que deberá entonces encontrarse con la inevitable confirmación de que lo personal es político. Se proyectará el sábado 11 y el domingo 12 a partir de las 20.