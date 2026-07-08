Quiénes son los jugadores de Argentina en riesgo de perderse una semifinal del Mundial por acumulación de amarillas

Hay 17 futbolistas que están al límite de perderse las semifinales de la Copa del Mundo por acumulación de amonestaciones.

Hoy 15:21

La Selección Argentina afrontará un desafío decisivo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, pero además deberá prestar atención a otro aspecto importante: las tarjetas amarillas. De cara a esta instancia, Gonzalo Montiel es el único futbolista del equipo de Lionel Scaloni que llega condicionado y corre el riesgo de perderse una eventual semifinal.

Según el reglamento de la FIFA, desde los dieciseisavos de final hasta los cuartos, cualquier jugador que acumule dos tarjetas amarillas en partidos diferentes deberá cumplir una fecha de suspensión. Por eso, si Montiel vuelve a ser amonestado frente a los suizos y Argentina logra clasificarse, no podrá estar presente en el encuentro de semifinales.

El defensor recibió su primera amonestación durante el segundo tiempo del suplementario en la sufrida victoria frente a Cabo Verde, por lo que afrontará el compromiso del sábado con especial cuidado. Una infracción más podría dejar a la Scaloneta sin uno de sus habituales recambios para la recta final del torneo.

Además de Montiel, otros 16 futbolistas de las selecciones que continúan en carrera llegan al límite de amonestaciones. Entre ellos aparecen nombres importantes como Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi (Inglaterra), Achraf Hakimi, Bilal El Khannouss (Marruecos), Michael Olise, Manu Koné (Francia), Granit Xhaka, Denis Zakaria (Suiza), Ferrán Torres (España), Antonio Nusa (Noruega) y Brandon Mechele (Bélgica).

Cabe recordar que el registro de tarjetas se limpia una vez finalizados los cuartos de final, por lo que los jugadores que logren superar esta instancia sin ser amonestados comenzarán las semifinales sin riesgo de suspensión por acumulación. Por eso, el duelo entre Argentina y Suiza no solo definirá a uno de los cuatro mejores del Mundial, sino también qué futbolistas llegarán habilitados para seguir soñando con la gloria.