Liga Santiagueña: así se jugará la fecha 13 del Torneo Anual 2026

Se confirmó la programación de una nueva jornada del Torneo Anual "Juan Carlos Paz". La acción comenzará el domingo 12 de julio y se extenderá hasta el lunes 13, con seis encuentros entre las zonas A y B.
En la Zona A, uno de los partidos más atractivos será el clásico entre Central Córdoba y Mitre, que se disputará en el estadio del Ferroviario. Además, Comercio Central Unidos recibirá a Unión Santiago, mientras que Güemes será local ante Yanda FC en el cierre de la fecha. En esta zona tendrá jornada libre Estudiantes.
Por la Zona B, Villa Unión de La Banda enfrentará a Instituto Deportivo Santiago, Agua y Energía será local frente a Vélez de San Ramón y el duelo entre Sarmiento de La Banda y Central Argentino todavía no tiene escenario ni horarios confirmados. El equipo que quedará libre será Banfield de La Banda.
Domingo 12 de julio
Lunes 13 de julio
Libre: Estudiantes.
Domingo 12 de julio
Fecha, horario y estadio a confirmar
Libre: Banfield de La Banda.