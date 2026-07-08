Liga Santiagueña: así se jugará la fecha 13 del Torneo Anual 2026

Se confirmó la programación de una nueva jornada del Torneo Anual "Juan Carlos Paz". La acción comenzará el domingo 12 de julio y se extenderá hasta el lunes 13, con seis encuentros entre las zonas A y B.

Hoy 15:40

En la Zona A, uno de los partidos más atractivos será el clásico entre Central Córdoba y Mitre, que se disputará en el estadio del Ferroviario. Además, Comercio Central Unidos recibirá a Unión Santiago, mientras que Güemes será local ante Yanda FC en el cierre de la fecha. En esta zona tendrá jornada libre Estudiantes.

Por la Zona B, Villa Unión de La Banda enfrentará a Instituto Deportivo Santiago, Agua y Energía será local frente a Vélez de San Ramón y el duelo entre Sarmiento de La Banda y Central Argentino todavía no tiene escenario ni horarios confirmados. El equipo que quedará libre será Banfield de La Banda.

Programación de la fecha 13

Zona A

Domingo 12 de julio

Comercio Central Unidos vs. Unión Santiago Estadio: Club Comercio Central Unidos Reserva: 14.00 Primera: 16.00 Condición: Público local

Central Córdoba vs. Mitre Estadio: Club Atlético Central Córdoba Reserva: 14.00 Primera: 16.00 Condición: Público local



Lunes 13 de julio

Güemes vs. Yanda FC Estadio: Predio El Potrerito (Maco) Reserva: 13.00 Primera: 15.00 Condición: A puertas cerradas



Libre: Estudiantes.

Zona B

Domingo 12 de julio

Villa Unión (LB) vs. Instituto Deportivo Santiago Estadio: Club Villa Unión Reserva: 14.00 Primera: 16.00 Condición: Público local

Agua y Energía (LB) vs. Vélez de San Ramón Estadio: Club Agua y Energía Reserva: 14.00 Primera: 16.00 Condición: Público local



Fecha, horario y estadio a confirmar

Sarmiento (LB) vs. Central Argentino (LB)

Libre: Banfield de La Banda.