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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 21º
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Somos Deporte

Liga Santiagueña: así se jugará la fecha 13 del Torneo Anual 2026

Se confirmó la programación de una nueva jornada del Torneo Anual "Juan Carlos Paz". La acción comenzará el domingo 12 de julio y se extenderá hasta el lunes 13, con seis encuentros entre las zonas A y B.

Hoy 15:40

En la Zona A, uno de los partidos más atractivos será el clásico entre Central Córdoba y Mitre, que se disputará en el estadio del Ferroviario. Además, Comercio Central Unidos recibirá a Unión Santiago, mientras que Güemes será local ante Yanda FC en el cierre de la fecha. En esta zona tendrá jornada libre Estudiantes.

Por la Zona B, Villa Unión de La Banda enfrentará a Instituto Deportivo Santiago, Agua y Energía será local frente a Vélez de San Ramón y el duelo entre Sarmiento de La Banda y Central Argentino todavía no tiene escenario ni horarios confirmados. El equipo que quedará libre será Banfield de La Banda.

Programación de la fecha 13

Zona A

Domingo 12 de julio

  • Comercio Central Unidos vs. Unión Santiago
    • Estadio: Club Comercio Central Unidos
    • Reserva: 14.00
    • Primera: 16.00
    • Condición: Público local
  • Central Córdoba vs. Mitre
    • Estadio: Club Atlético Central Córdoba
    • Reserva: 14.00
    • Primera: 16.00
    • Condición: Público local

Lunes 13 de julio

  • Güemes vs. Yanda FC
    • Estadio: Predio El Potrerito (Maco)
    • Reserva: 13.00
    • Primera: 15.00
    • Condición: A puertas cerradas

Libre: Estudiantes.

Zona B

Domingo 12 de julio

  • Villa Unión (LB) vs. Instituto Deportivo Santiago
    • Estadio: Club Villa Unión
    • Reserva: 14.00
    • Primera: 16.00
    • Condición: Público local
  • Agua y Energía (LB) vs. Vélez de San Ramón
    • Estadio: Club Agua y Energía
    • Reserva: 14.00
    • Primera: 16.00
    • Condición: Público local

Fecha, horario y estadio a confirmar

  • Sarmiento (LB) vs. Central Argentino (LB)

Libre: Banfield de La Banda.

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