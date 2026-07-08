Alivio en la Selección: Cuti Romero terminó con un calambre y estará ante Suiza

El defensor encendió una breve alarma tras la remontada frente a Egipto, pero la molestia no reviste gravedad. Lionel Scaloni podrá contar con uno de sus pilares para los cuartos de final del Mundial 2026.

Hoy 15:55

La Selección Argentina recibió una noticia tranquilizadora en la previa de los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de la histórica remontada 3-2 frente a Egipto, Cristian "Cuti" Romero terminó el encuentro con una molestia física que generó preocupación, aunque rápidamente se confirmó que solo sufrió un calambre en el gemelo izquierdo y estará disponible para enfrentar a Suiza.

El defensor de 28 años fue una de las grandes figuras del triunfo argentino al marcar el primer gol de la remontada con un impecable cabezazo que dejó sin chances al arquero Mostafa Shobeir. El desgaste físico de un partido intenso hizo que finalizara extenuado, pero desde el cuerpo técnico descartaron cualquier lesión muscular que pudiera comprometer su presencia en la próxima instancia.

Con este panorama, Lionel Scaloni podrá mantener la base del equipo que consiguió la clasificación. Si bien todavía restan los entrenamientos previos al compromiso del sábado, no se esperan modificaciones importantes en el once inicial que buscará el pase a las semifinales frente al conjunto suizo.

La Albiceleste continuará este miércoles con una práctica enfocada principalmente en la recuperación de los futbolistas que sumaron más minutos frente a Egipto. El jueves será el turno de los trabajos tácticos para definir el equipo, mientras que el viernes Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa antes del duelo que se disputará el sábado a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina buscará seguir defendiendo el título mundial.