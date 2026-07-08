Por primera vez desde el inicio del Mundial, este miércoles no habrá fútbol: ¿por qué?

Tras 27 días consecutivos de partidos, la Copa del Mundo tendrá su primera jornada sin partidos desde el inicio del certamen.

Hoy 10:41

El Mundial 2026 tendrá este miércoles 8 de julio su primera jornada sin partidos, luego de 27 días consecutivos de actividad desde el comienzo del certamen.

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La pausa no responde a una suspensión ni a una modificación de último momento, sino que forma parte del calendario oficial de la FIFA para permitir la recuperación de los ocho seleccionados que continúan en carrera antes del inicio de los cuartos de final.

La Copa del Mundo atravesó casi un mes de competencia ininterrumpida entre la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos de final, por lo que este descanso aparece como una instancia clave en la previa de la etapa decisiva del torneo.

A partir de los cuartos, cada partido tendrá carácter eliminatorio absoluto y el margen de recuperación será menor. Además, las delegaciones deben afrontar viajes largos entre las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá, lo que también vuelve importante esta jornada desde el aspecto logístico.

La acción volverá mañana, jueves 9, cuando se abra la serie de cuartos de final con el cruce entre Francia y Marruecos, desde las 17, en Boston.

El viernes 10 será el turno de España y Bélgica, que se enfrentarán desde las 16 en Los Ángeles.

El sábado 11 se disputarán los otros dos encuentros: Noruega jugará ante Inglaterra desde las 18 en Miami, mientras que más tarde Argentina enfrentará a Suiza desde las 22 en el Kansas City Stadium, el mismo escenario en el que la Albiceleste debutó con una goleada ante Argelia.

De esta manera, el calendario de cuartos de final quedó conformado con Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza, en una instancia que comenzará a definir a los semifinalistas del Mundial.