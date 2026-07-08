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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 15º
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Milei cruzó a quienes sostienen que el Mundial está arreglado para Argentina: "Es una tontería"

El Presidente se refirió también a las versiones que dan cuenta de su vínculo con Trump como un factor que favorece al seleccionado en el Mundial.

Hoy 11:35

El día después de la remontada épica del seleccionado argentino ante Egipto que le permitió a los dirigidos por Lionel Scaloni avanzar a los  cuartos de final del Mundial, el presidente Javier Milei cruzó a quienes señalan que el equipo albiceleste fue favorecido por los árbitros y que el torneo está arreglado para que Lionel Messi dispute una nueva final

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"Me parece, y trato de ser bastante educado, una tontería", dijo Milei sobre los argumentos de que el seleccionado es favorecido por la FIFA

En el mismo sentido, en la entrevista que le dio a radio El Observador, cuestionó a quienes suman que su vínculo con Donald Trump sería otro argumento para beneficiar al seleccionado. "Si tuviera que ver mi amistad con Trump no hubiera quedado eliminado Estados Unidos en primer lugar", dijo el mandatario. 

Y siguió en el mismo sentido sobre los fallos arbitrales: "La realidad es que hay muchas partes del fútbol que entraban en terreno discrecional, debatible, y eso el VAR hoy lo eliminó".

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