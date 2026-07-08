Los precios del petróleo suben más del 5% después de que Trump anunciara el fin del alto el fuego con Irán

El precio del crudo Brent, de referencia internacional, subió 3,94 dólares, hasta los 78,10 dólares por barril. "Para mí, creo que se acabó", respondió Trump al ser preguntado sobre el estado del alto el fuego.

Hoy 11:59

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron y los precios del petróleo subieron más del 5% después de que el presidente Donald Trump dijera el miércoles que el acuerdo provisional con Irán ha terminado, aunque permitirá que continúen las conversaciones.

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Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,7% antes de la apertura, mientras que los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 1%. Los futuros del Nasdaq bajaron un 1,1%.

Trump hizo estas declaraciones tras los ataques estadounidenses contra Irán, en represalia por los ataques a tres buques en el estrecho de Ormuz, el martes. El precio del crudo Brent, de referencia internacional, subió 3,94 dólares, hasta los 78,10 dólares por barril. El crudo de referencia estadounidense aumentó 3,60 dólares, hasta los 74,04 dólares por barril.

"Para mí, creo que se acabó", respondió Trump al ser preguntado sobre el estado del alto el fuego. "Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", dijo al margen de la cumbre de la OTAN de dos días en Ankara, Turquía. Más tarde, en una bilateral con Volodimir Zelenski anticipó más ataques: "Los golpeamos muy duro anoche, muy, muy duro (...) "probablemente les daremos otro duro golpe esta noche".

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de su acuerdo provisional para poner fin a la guerra, permitir el paso de buques por el estrecho sin pagar tasas durante 60 días. Sin embargo, Teherán ha insistido en que debe controlar las rutas de los buques y ha prometido cobrar tasas por el tránsito posteriormente. Esto alteraría décadas de práctica en la vía marítima.

Los precios del crudo habían descendido recientemente desde máximos muy superiores a los 100 dólares por barril hasta niveles similares a los previos al inicio de la guerra con Irán a finales de febrero. El barril de crudo se cotiza ahora a niveles similares a los del 22 de junio, antes de que Estados Unidos e Irán establecieran un plazo de negociación de 60 días con el objetivo de suspender las hostilidades.