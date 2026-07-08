El Hospital de La Cañada entregó anteojos recetados y fortalece sus servicios

La iniciativa fue gestionada a través del Servicio Social Hospitalario ante el Ministerio de Salud. Además, el centro de salud incorporó nuevas prestaciones y recibirá a estudiantes de medicina para sus prácticas finales.

Hoy 12:52

El nuevo Hospital Distrital de La Cañada avanza en la ampliación de sus prestaciones sanitarias para la comunidad local y las zonas de influencia del departamento Figueroa.

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El director del establecimiento, Dr. Santiago Ábalos Mussi, informó que, a través del Servicio de Oftalmología, se indicó el uso de anteojos recetados a distintos pacientes. Posteriormente, mediante el Servicio Social Hospitalario, a cargo de Rita Rodríguez Peralta, se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Salud para la obtención y entrega gratuita de los lentes.

Ábalos Mussi también destacó los distintos servicios con los que cuenta actualmente el hospital, entre ellos Obstetricia, donde se realizan controles de mujeres embarazadas, partos, seguimiento de puérperas, consejería en salud sexual y reproductiva, planificación familiar, entrega de métodos anticonceptivos, colocación y extracción de implantes subdérmicos, muestras de PAP y HPV, y control de pacientes puérperas.

Además, el centro de salud sumó un nuevo servicio de colocación y extracción de DIU, ampliando la atención vinculada a la salud sexual y reproductiva.

El hospital también cuenta con clínica médica para adultos, pediatría, vacunatorio permanente, enfermería, Atención Primaria de la Salud y farmacia, prestaciones destinadas a la población de La Cañada y localidades cercanas.

Por otra parte, este año el establecimiento fue seleccionado por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección del Interior, y por la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro, para que estudiantes de sexto año de medicina realicen allí la Práctica Final Obligatoria durante diez semanas, acompañados por un instructor.