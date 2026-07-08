El Hospital Dr. Gumersindo Sayago inauguró una nueva sala de internación para mujeres y renovó los servicios de Hemodiálisis y Fibrobroncoscopía

Las obras incorporan nuevos espacios, equipamiento y mejoras en la atención para pacientes, además de fortalecer servicios clave dentro del sistema público de salud.

Hoy 13:55

El Hospital Dr. Gumersindo Sayago dejó inauguradas este miércoles importantes obras de infraestructura y modernización que fortalecen la capacidad de respuesta del sistema público de salud. Se trata de la nueva Sala de Internación para Mujeres y de los nuevos espacios destinados a los servicios de Hemodiálisis y Fibrobroncoscopía y Espirometría, que permitirán brindar una atención de mayor calidad, incorporando nuevo equipamiento y mejores condiciones para pacientes y equipos de salud.

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El acto estuvo encabezado por la ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif; el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; la directora de Atención Médica, Dra. Stella Maris Argañarás; el director del Hospital Dr. Gumersindo Sayago, Dr. Martín Abutti; autoridades ministeriales, directivos hospitalarios y personal de la institución.

La nueva Sala de Internación para Mujeres cuenta con 12 camas distribuidas en seis habitaciones dobles, baños adaptados para personas con discapacidad, sala de médicos y estación de enfermería, representando un importante avance para la organización de la internación hospitalaria, ya que permitirá disponer de un espacio exclusivo para pacientes mujeres, mejorando la comodidad, la privacidad y la calidad de la atención.

Por su parte, el servicio de Hemodiálisis fue remodelado y equipado con dos sillones para pacientes crónicos, además de una planta de ósmosis destinada a optimizar el funcionamiento del servicio, mejorar la calidad del tratamiento y favorecer un uso más eficiente de los recursos.

Asimismo, el servicio de Fibrobroncoscopía y Espirometría cuenta ahora con un espacio renovado y nuevo equipamiento, entre ellos un fibrobroncoscopio de última generación que posibilita la realización de estudios en pacientes traqueostomizados, ampliando la capacidad diagnóstica del hospital.

Durante el acto, la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, destacó el crecimiento sostenido del hospital y el trabajo conjunto que hace posible cada avance.

“Este es un hospital que sigue creciendo lo que habla de un esfuerzo colectivo, de un verdadero trabajo en equipo y de un compromiso permanente con la salud pública.”

La ministra remarcó además que estas obras representan una mejora concreta para la calidad de vida de los pacientes y aseguró que el Gobierno Provincial continuará acompañando el fortalecimiento de los hospitales públicos.

“El Gobierno de la Provincia siempre va a estar presente donde vea esfuerzo, compromiso y aspiraciones de crecimiento en beneficio de la sociedad. Estos nuevos espacios brindan mayor autonomía a los servicios y mejoran la calidad de atención.”

En la misma línea, el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, resaltó el rol estratégico que cumple el Hospital Dr. Gumersindo Sayago dentro de la red sanitaria provincial y el crecimiento que ha experimentado en los últimos años.

“Estas obras representan mucho más que infraestructura. Son intervenciones concretas del Estado para acercar una salud pública más humana, más accesible y con mejores servicios para la población.”

Asimismo, reconoció el compromiso del personal de salud y sostuvo que el desarrollo institucional es posible gracias al trabajo articulado de todos los integrantes del hospital.

Por su parte, la directora de Atención Médica, Dra. Stella Maris Argañarás, expresó su emoción por el crecimiento de la institución y destacó que las nuevas obras representan servicios destinados a mejorar la atención de toda la comunidad.

“La salud pública la construimos entre todos. Hoy no solo inauguramos espacios físicos, inauguramos servicios para la gente, fruto del enorme trabajo realizado por todo el equipo.”

Finalmente, el director del Hospital Dr. Gumersindo Sayago, Dr. Martín Abutti, agradeció el acompañamiento permanente del Ministerio de Salud y del Gobierno de la Provincia, señalando que las obras fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto entre las autoridades y el equipo hospitalario.

“Detrás de cada uno de estos nuevos espacios hubo un gran trabajo de planificación, gestión y búsqueda de recursos. Sin el apoyo del Ministerio de Salud y del Gobierno Provincial no hubiese sido posible concretarlos.”

Estas incorporaciones representan un nuevo paso en el fortalecimiento del Hospital Dr. Gumersindo Sayago, consolidando servicios con mayor capacidad tecnológica, mejores condiciones de atención y una infraestructura pensada para continuar brindando respuestas oportunas y de calidad a la comunidad.