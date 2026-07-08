En pleno Mundial, la Justicia de Estados Unidos avanza sobre las cuentas de la AFA

Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios por presuntas maniobras de lavado de activos y fraude bancario vinculadas a fondos y contratos comerciales de la entidad.

Hoy 08:38

En medio del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron en Estados Unidos la toma de testimonios para investigar operaciones financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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La pesquisa apunta a la gestión de fondos y contratos comerciales internacionales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, bajo la sospecha de presuntas maniobras de lavado de activos y fraude bancario en jurisdicción norteamericana.

Según trascendió, la investigación está a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos económicos. Uno de los principales puntos bajo análisis es el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de fondos relacionados con contratos comerciales de la AFA.

Los investigadores buscan reconstruir la ruta del dinero y determinar si esa firma actuó como agente de cobro de contratos firmados por la entidad con patrocinadores y otras compañías internacionales.

De acuerdo con la documentación recopilada, TourProdEnter LLC habría movido al menos 260 millones de dólares en cuentas abiertas en distintas entidades financieras de Estados Unidos, entre ellas Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Además, las autoridades analizan la colocación de 57 millones de dólares en distintas sociedades, cuyo origen y justificación económica se encuentran bajo revisión.

En ese marco, fiscales federales y agentes del FBI habrían acordado citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció la presunta estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales bajo sospecha.

Los investigadores también evalúan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sensible sobre la AFA o que, por sus funciones, hubieran estado vinculados al control de sus operaciones.

Otro antecedente mencionado en la investigación se remonta a septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad argentino, entonces encabezado por Patricia Bullrich, habría alertado a funcionarios estadounidenses sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA.

En un primer momento, el FBI consideró que no había elementos suficientes para abrir una investigación criminal en Estados Unidos. Sin embargo, entre fines del año pasado y comienzos de este año, el escenario habría cambiado y las autoridades norteamericanas comenzaron a avanzar con nuevas medidas.

La investigación se desarrolla en pleno Mundial y pone bajo la lupa el manejo financiero de la entidad madre del fútbol argentino en territorio estadounidense.