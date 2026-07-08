¿El viernes 10 de julio es feriado o día no laborable?: te aclaramos las dudas por el fin de semana largo del Día de la Independencia

La duda surge porque el Día de la Independencia cae este año jueves y abre la posibilidad de un fin de semana extra largo. La situación del viernes puede generar confusiones.

Hoy 09:52

La llegada sobre el festejo patrio del 9 de julio volvió a despertar una de las consultas más frecuentes entre trabajadores, estudiantes y quienes planean una escapada: ¿el viernes 10 será feriado para todos o habrá que trabajar?

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La duda surge porque el Día de la Independencia cae este año jueves y abre la posibilidad de un fin de semana extra largo. Sin embargo, la situación del viernes tiene particularidades que conviene conocer para evitar confusiones.

Qué ocurrirá con el viernes 10 de julio

Aunque muchas personas esperan un feriado puente, el viernes 10 de julio de 2026 no será un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos dispuesto por el Gobierno nacional.

La medida forma parte del esquema previsto para fomentar el turismo interno y generar fines de semana extendidos que impulsen la actividad económica en distintos destinos del país.

De esta manera, el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, estará acompañado por una jornada especial el viernes 10, lo que permitirá que numerosos argentinos disfruten de cuatro días consecutivos de descanso.

La diferencia clave entre feriado y día no laborable

La principal diferencia radica en que los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio, mientras que los días no laborables dependen de la decisión de cada empleador.

En un feriado, los trabajadores tienen derecho al descanso y, si deben prestar tareas, cobran el día con un recargo del 100%, es decir, perciben una remuneración doble.

En cambio, durante un día no laborable el empleador puede decidir si la actividad se desarrolla normalmente o si otorga la jornada libre. Si el trabajador presta servicios, cobra su salario habitual, sin ningún adicional.

Quiénes tendrán fin de semana largo

En general, los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales suelen adherir a los días no laborables con fines turísticos. También es habitual que la actividad bancaria se vea suspendida durante estas jornadas.

En el sector privado, en cambio, la situación varía según cada empresa. Algunas optan por otorgar el día libre para favorecer el descanso de sus empleados, mientras que otras mantienen su funcionamiento habitual.

Por ese motivo, no todos los trabajadores tendrán automáticamente un fin de semana de cuatro días.

Una fecha histórica para el país

El jueves 9 de julio se conmemorarán 210 años de la Declaración de la Independencia argentina, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional.

Ese día recuerda la sesión realizada en 1816 en la Casa de Tucumán, donde los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron la ruptura definitiva de los vínculos políticos con la Corona española y expresaron la voluntad de constituir una nación libre y soberana.

Como cada año, se realizarán actos oficiales, actividades culturales y celebraciones en distintos puntos del país.

Cómo se pagan las jornadas trabajadas

Los trabajadores que deban cumplir tareas durante el feriado del 9 de julio tienen derecho a percibir el doble de la remuneración correspondiente a una jornada normal.

En cambio, quienes trabajen el viernes 10 cobrarán su salario habitual, ya que la legislación no contempla pagos adicionales para los días no laborables.

Esta diferencia es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de planificar actividades o consultar con el empleador sobre la modalidad de trabajo prevista para esa fecha.

Los próximos feriados del año

Luego del descanso de julio, el calendario nacional aún contempla varias fechas importantes durante el segundo semestre.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.