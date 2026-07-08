EDESE informó cortes por trabajos de mejoras para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:08

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Jueves 9 de julio: de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Parque del Rio I de la ciudad Capital (entre las Manzanas 8, 9, 10, 11, 12, 13) y a parte de la localidad de Nueva Esperanza (zona rural, sobre Ruta Prov. 4) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Colonia Jaime y El Soler (dpto. Robles).

Viernes 10 de julio: de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Congreso, Belgrano (S), La Rioja y Garibaldi), parte del barrio Jorge Newbery de la ciudad Capital (comprendido entre Pedro Zanni, Teodoro Fels, Sargento Romero y Alfonzo Quinzio) y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini) y de 10:00 a 19:00 hs afectando a la localidad de Taboada y sus zonas rurales aledañas (dpto. San Martín).