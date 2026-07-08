Pelea entre hermanos bandeños en el estacionamiento de la feria artesanal terminó con un lesionado y un denunciado

Un hombre de 42 años aseguró que fue agredido a golpes durante una discusión en su lugar de trabajo. La Fiscalía de turno ordenó avanzar con medidas en la causa.

Hoy 09:55

Un hombre de 42 años radicó una denuncia penal contra su hermano luego de resultar lesionado durante una pelea ocurrida en el estacionamiento de la feria artesanal, en la ciudad Capital.

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El episodio se registró el martes por la tarde, alrededor de las 18, en el sector ubicado en inmediaciones de Diego de Rojas y Sayago, en el Parque Aguirre.

Según informaron fuentes policiales, ambos hermanos trabajan en el playón de estacionamiento del lugar. Por causas que se tratan de establecer, se inició una discusión entre ellos que terminó con una agresión física.

De acuerdo con la denuncia, el acusado habría atacado a la víctima con golpes de puño en la cabeza y en la zona de una oreja. Tras el hecho, el damnificado, domiciliado en La Banda, se presentó cerca de las 20.30 en la Comisaría Comunitaria Nº 1.

Luego de formalizar la denuncia por el delito de lesiones leves, el hombre fue examinado por el médico de Policía, quien constató escoriaciones y traumatismos leves, con un día de curación.

La Unidad Fiscal de Turno de Capital tomó intervención en el caso y dispuso una serie de medidas que deberán concretarse en las próximas horas.