Murat Yakin, DT de Suiza desafió a la Selección: "Argentina no es invencible"

El entrenador palpitó el cruce de cuartos de final del Mundial 2026 y aseguró que su equipo tiene con qué dar el golpe ante la Albiceleste. También habló Ricardo Rodríguez, que elogió a Lionel Messi.

Hoy 14:18

La clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una enorme ilusión en el conjunto europeo. Tras eliminar por penales a Colombia, el entrenador Murat Yakin comenzó a palpitar el duelo frente a la Selección Argentina y dejó una frase que rápidamente llamó la atención: "Argentina no es invencible". De todos modos, también reconoció la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni y el desafío que representa enfrentar al vigente campeón del mundo.

"Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible", expresó el técnico de 51 años luego de conseguir una histórica clasificación. Además, remarcó la confianza que tiene en sus dirigidos para intentar romper una barrera que Suiza nunca pudo superar: alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Yakin también destacó el crecimiento de su seleccionado y aseguró que será un duelo de alto nivel desde lo táctico. "Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico intentaremos competir contra el campeón vigente y eso será increíble", afirmó el entrenador, que dirige a Suiza desde 2021 y buscará escribir la página más importante en la historia futbolística de su país.

El entrenador recordó además el recorrido de su equipo en el torneo y destacó la personalidad demostrada para llegar hasta esta instancia. "Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha y hoy se pudo comprobar. La madurez y la calidad de nuestros jugadores nos hacen creer que podemos lograr grandes cosas con este equipo", sostuvo con optimismo.

Por su parte, el experimentado lateral Ricardo Rodríguez adoptó un discurso más mesurado y llenó de elogios a la Scaloneta, especialmente a Lionel Messi. "Argentina es un equipazo. Tiene jugadores fuertes y un buen entrenador. Sabemos cómo juegan. Y no puedo decir nada más porque tiene a Messi, el mejor", expresó el defensor, dejando en claro el respeto que genera el capitán argentino antes del esperado choque por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.