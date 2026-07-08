El jefe de Gabinete recibió en Casa de Gobierno a estudiantes de los departamentos Banda y Robles

Alumnos y docentes de distintas localidades participaron de una nueva jornada del programa “Conociendo mi provincia”, que permite a jóvenes del interior recorrer espacios institucionales, históricos y turísticos.

Hoy 13:59

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este miércoles en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno a estudiantes de distintas localidades de los departamentos Banda y Robles, en una nueva jornada del programa “Conociendo mi provincia”.

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La comitiva estuvo integrada por alumnos y docentes pertenecientes al Agrupamiento N° 86.103 de Cañada Escobar; al Colegio Secundario Suri Pozo; a la Escuela Técnica N° 15 "Antonio Escañuela" de Colonia Gamara, y al Agrupamiento N° 86.104 de El Favorito, todos del departamento Banda. Además de un grupo de jóvenes del Agrupamiento N° 86.213 de la localidad de Santa María, departamento Robles.

Durante la visita, las delegaciones escolares tuvieron la oportunidad de conocer los principales espacios de la sede gubernamental, interiorizarse sobre el funcionamiento de los poderes del Estado y compartir sus experiencias sobre las actividades que forman parte de este viaje.

En este marco, el jefe de Gabinete transmitió el afectuoso saludo del gobernador Elías Suárez y ratificó el compromiso del Estado con el federalismo y la igualdad de oportunidades a través de programas como “Conociendo mi provincia”, destinado a los alumnos del interior, permitiéndoles conocer los espacios históricos y turísticos.

Por su parte, los docentes a cargo de los grupos expresaron su profundo agradecimiento al Gobierno por sostener esta iniciativa, la cual representa para la gran mayoría de los estudiantes una experiencia única de aprendizaje e integración fuera del aula.