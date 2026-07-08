Vinos, naturaleza y cocina de autor: así será “Invierno bajo el Sol Alto” en Árraga

Desde las 12, Finca Sol Alto abrirá sus puertas en Árraga para una experiencia que integra naturaleza, sabores e identidad santiagueña. Los cupos son limitados.

Hoy 14:30

Finca Sol Alto, bodegas y viñedos, ubicada sobre la Ruta 9, en Árraga, invita a descubrir una experiencia que combina cultura, naturaleza, vino y cocina de autor en la primera edición de “Invierno bajo el Sol Alto”, que se realizará este sábado 11 de julio.

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Hay lugares que se visitan y otros que se viven. Con esa idea nace “Invierno bajo el Sol Alto”, una propuesta para disfrutar del vino desde una mirada diferente, donde cada recorrido conecta con la naturaleza, los sabores y la identidad de Santiago del Estero.

La experiencia comenzará con una visita al viñedo y sus distintas cepas, seguida de un recorrido por la bodega para conocer el proceso de elaboración de los vinos de Sol Alto.

Luego, los visitantes recorrerán el Bosque de Leyendas, un espacio natural que rinde homenaje a la cultura santiagueña y a las distintas expresiones artísticas que forman parte del patrimonio de la provincia. El paseo propone un encuentro con la historia, la literatura, la música, la pintura y las tradiciones locales.

La jornada continuará con un almuerzo de cocina de autor, cuyo menú fue pensado especialmente para la ocasión con comida regional, acompañado por una degustación de vinos Sol Alto y música en vivo.

Más que un almuerzo, “Invierno bajo el Sol Alto” propone disfrutar del tiempo sin apuros, caminar entre viñedos, descubrir la cultura santiagueña y compartir una copa de vino en un entorno natural pensado para celebrar el encuentro.

Como parte de su propuesta, Finca Sol Alto también está presente con un stand en la Feria Artesanal 2026 del Parque Aguirre, donde vecinos y turistas podrán conocer sus vinos durante las vacaciones de invierno. Además, sus etiquetas ya se encuentran disponibles en distintas vinotecas de Santiago del Estero.