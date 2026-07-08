Kristalina Georgieva visitará la Argentina a fines de julio invitada por Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la llegada de la directora gerente del FMI a través de sus redes sociales.

Hoy 13:32

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

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“Tengo el agrado de anunciar que, a fin de mes, recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Según se supo, Caputo sostuvo que la visita se dará “en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso”.

Además, el ministro indicó que el encuentro permitirá “continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

La confirmación se conoció el mismo día en que el Fondo Monetario Internacional ratificó sus previsiones de crecimiento para la economía argentina, con una expansión estimada del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027.

La visita de Georgieva se producirá en un contexto de vínculo fluido entre el Gobierno nacional y el organismo internacional, en medio del seguimiento del programa económico argentino.