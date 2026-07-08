Un bailarín santiagueño del Cirque du Soleil vuelve a su tierra para enseñar sobre zambas

El conversatorio “Nuestras Zambas” y las clínicas gratuitas estarán a cargo de Luis “Luchyn” López, quien abordará las coreografías de Carlos Saavedra y Andrés Chazarreta junto a Marisa Jorge.

Hoy 13:33

El Centro Cultural del Bicentenario anunció la realización del conversatorio “Nuestras Zambas” y una serie de clínicas de danzas a cargo del bailarín santiagueño Luis “Luchyn” López, actualmente radicado en Canadá.

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La actividad central se desarrollará el próximo martes 14 de julio, desde las 16, en el Auditorio del CCB, con el objetivo de poner en valor las coreografías de zambas de Carlos Saavedra y Andrés Chazarreta, consideradas parte del patrimonio cultural de Santiago del Estero.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por la directora ejecutiva del Centro Cultural del Bicentenario, Cristina Campitelli; el director de Cultura de la Municipalidad de la Capital, Francisco Avendaño; y el director del Archivo Histórico de la Provincia, con sede en la Casa Museo Andrés Chazarreta, Juan Manuel Viaña.

El conversatorio será moderado por la profesora Marisa Jorge y buscará abrir una reflexión sobre la importancia de conocer, enseñar, difundir y valorar la creación coreográfica de la zamba de Carlos Saavedra, además de visibilizar la recopilación realizada por Andrés Chazarreta.

En ese marco, la propuesta convoca especialmente a cultores de la danza nativa santiagueña a explorar, junto a Luis López, los detalles y aportes que forman parte de estas expresiones tradicionales.

Además del conversatorio, se realizarán clínicas a cargo de Luis López y Marisa Jorge, orientadas al abordaje específico de cada coreografía.

La clínica sobre la coreografía creada por Carlos Saavedra tendrá lugar los días miércoles 15 y jueves 16 de julio, a las 16, en el salón de la Vieja Estación, en el Parque Oeste.

Por su parte, la clínica dedicada a la coreografía recopilada por Andrés Chazarreta se realizará el jueves 16 de julio, a las 10, en la Casa Museo Andrés Chazarreta, sede del Archivo Histórico de la Provincia.

Desde la organización informaron que tanto el conversatorio como las clínicas serán gratuitos. Para garantizar una mejor experiencia a los asistentes, los interesados deberán inscribirse telefónicamente al 4223763 interno 249, correspondiente al Área de Educación del CCB, en días hábiles de 9 a 13.

Las actividades están dirigidas a bailarines, profesores y alumnos de danzas, directores de academias y público en general.

Luis “Luchyn” López integró la Agrupación Santiago del Estero, cuerpo de baile dirigido por Carlos Saavedra. Durante 27 años, formó parte del Cirque du Soleil como miembro del casting, entrenador, coreógrafo y bailarín.

También integró compañías con las que recorrió importantes escenarios internacionales. Es profesor de tango y folklore en distintos países de Europa y actualmente se desempeña como profesor del Studio Tango de Montreal, en Canadá.