Los “Michis Protectores” de Maga: arte en cerámica que combina simbolismo y creatividad

Maga, artesana de Tandil, participa por tercer año consecutivo en la feria, destacando sus gatos de cerámica que alejan las malas vibras y rompen mitos sobre los gatos negros.

Hoy 13:43

En la feria artesanal del predio de ChangoLandia, Maga, proveniente de Tandil, Buenos Aires, exhibe por tercer año consecutivo su proyecto artístico “Los Michis Protectores”.

El arte de Maga busca transmitir buena energía y bienestar. Sus gatos de cerámica funcionan como aisladores de malas vibras y, al mismo tiempo, celebran la relación afectiva entre humanos y animales, desafiando mitos como la creencia de que los gatos negros traen mala suerte. Cada figura es única, con detalles minuciosos que muestran el cuidado en el diseño y la pintura, haciendo que cada “michi” tenga personalidad propia.

Los visitantes pueden encontrarla en la carpa 15, donde además de sus “Michis Protectores”, Maga comparte su pasión por el arte artesanal y su experiencia en cerámica, mostrando cómo un objeto puede ser tanto estético como simbólico.