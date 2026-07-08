Un adolescente quiso ingresar marihuana y cocaína al penal y fue descubierto durante el control

El menor, de 15 años, llevaba la droga oculta entre sus prendas. Fue interceptado junto a su madre durante el horario de visitas en el penal capitalino.

Hoy 12:46

El procedimiento se realizó durante la tarde en el Penal de Varones N° 1, donde personal penitenciario logró detectar un intento de ingreso de sustancias prohibidas durante los controles habituales a visitantes.

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El hecho se registró alrededor de las 16 horas, en el establecimiento ubicado sobre calle Alsina al 850, en momentos en que se desarrollaba el horario de visitas para las personas privadas de la libertad.

Durante las tareas de control y requisa, el personal penitenciario advirtió una actitud sospechosa por parte de un adolescente de 15 años, que ingresaba acompañado por su madre. Al efectuar la inspección correspondiente, los agentes detectaron que el menor ocultaba varios envoltorios plásticos entre sus prendas.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de orientación de campo.

Los resultados confirmaron que parte de la sustancia secuestrada correspondía a marihuana y cocaína, mientras que otro de los envoltorios contenía 75 comprimidos de psicofármacos.

Informada de la situación, la fiscal de la Unidad de Lucha contra el Narcomenudeo dispuso el secuestro preventivo de las sustancias y de los comprimidos hallados. Además, ordenó el traslado del adolescente y de su progenitora a la Comisaría Comunitaria N° 6, donde fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia.