Milo se perdió durante los festejos de la Selección y su familia pide ayuda para encontrarlo

El perro salchicha marrón fue visto por última vez en el barrio Villa del Carmen, en cercanías de la comisaría. Es de gran compañía emocional para una joven.

Hoy 13:06

Una familia del barrio Villa del Carmen pide colaboración para encontrar a Milo, un perro salchicha de color marrón que se perdió durante los festejos de la Selección.

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Según indicaron sus dueños, el animal se extravió en inmediaciones de la comisaría de la zona, en el sector oeste de la Capital, por lo que solicitan ayuda a vecinos y personas que puedan haberlo visto.

La búsqueda tiene un valor especial para la familia, ya que Milo cumple un rol de ayuda emocional para una joven que atraviesa un difícil momento.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 385-4380364.