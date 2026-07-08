Este jueves inician los cuartos del Mundial 2026: así es el cronograma de partidos

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva con los ocho mejores equipos del torneo. La Albiceleste buscará un lugar en semifinales frente a Suiza.

Hoy 14:13

El Mundial 2026 ya tiene definidos los cuartos de final, una instancia que promete grandes emociones y que se disputará entre el 9 y el 11 de julio. Tras una inolvidable remontada frente a Egipto, la Selección Argentina se metió entre los ocho mejores del certamen y ahora irá en busca del pase a semifinales frente a Suiza, que dejó en el camino a Colombia en la definición por penales.

El camino hacia el título entra en su etapa más exigente, con cuatro cruces de alto voltaje que reunirán a algunas de las principales potencias del fútbol mundial. Además del encuentro de la Scaloneta, sobresalen los duelos entre Francia y Marruecos, España y Bélgica, y Noruega e Inglaterra, que definirán a los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos – 17.00 (Boston Stadium).

Viernes 10 de julio España vs. Bélgica – 16.00 (Los Angeles Stadium).

Sábado 11 de julio Noruega vs. Inglaterra – 18.00 (Miami Stadium). Argentina vs. Suiza – 22.00 (Kansas City Stadium).



Como en todas las series eliminatorias, los cuartos de final se disputarán a partido único. En caso de empate al cabo de los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si la igualdad persiste, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto del penal.

Los ganadores de Francia-Marruecos y España-Bélgica se enfrentarán en una de las semifinales. Del otro lado del cuadro, los vencedores de Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza buscarán un lugar en la gran final del Mundial 2026, que cada vez está más cerca.