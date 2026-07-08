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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 17º
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Scioli recibió a Four Paws para avanzar en la relocalización de fauna silvestre del ex Zoológico de Luján

En el marco de la agenda de bienestar animal que la Secretaría de Turismo y Ambiente impulsa junto a la organización internacional Four Paws, avanza el proceso de relocalización de la fauna silvestre proveniente del ex Zoológico de Luján.

Hoy 11:45

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, recibió al veterinario Amir Khalil, referente internacional de la organización Four Paws, con el objetivo de analizar el estado de avance del programa de relocalización de la fauna silvestre proveniente del ex Zoológico de Luján y definir las próximas etapas del operativo.

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La iniciativa forma parte de la agenda de bienestar animal que la Secretaría de Turismo y Ambiente desarrolla en conjunto con Four Paws para garantizar el traslado de los animales a santuarios especializados.

Durante el encuentro, las autoridades confirmaron que para mediados de agosto está previsto un nuevo traslado internacional de 30 grandes felinos. Del total, 15 ejemplares serán derivados a un santuario de Estados Unidos y los otros 15 a un santuario de Sudáfrica.

Este nuevo operativo representa un paso más en el plan de reubicación progresiva de los animales que permanecen en el ex Zoológico de Luján, a partir del trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y Four Paws.

Como antecedente, en febrero de 2026 se concretó el traslado internacional de dos osos y una tigresa a santuarios especializados de Europa. Esa operación constituyó una de las primeras etapas del plan integral previsto para la reubicación de los grandes felinos del predio.

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