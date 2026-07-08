¿Cambio de presidencia en Güemes? Inician los trámites para convocar a elecciones

Güemes podría vivir un nuevo cambio de autoridades en las próximas semanas. Según pudo averiguar Somos Deporte, la institución inició los trámites ante Personería Jurídica para convocar a una Asamblea Extraordinaria, en la que se buscará aprobar la memoria y balance y avanzar con el llamado a elecciones para renovar la conducción del club.

La decisión llega en un momento de incertidumbre institucional y marca un nuevo giro en la vida política del Gaucho. Carlos Pezzini, quien había asumido la presidencia luego de la renuncia de Rodolfo Mattar, dejará el cargo a menos de cuatro meses de haber tomado las riendas de la institución.

De acuerdo con la información recabada por Somos Deporte, la salida de Pezzini respondería a motivos personales.

Ahora, el siguiente paso será aguardar la autorización de Personería Jurídica para llevar adelante la Asamblea Extraordinaria. Una vez cumplido ese procedimiento, Güemes podrá tratar la memoria y el balance, además de fijar la fecha para las elecciones que definirán quién conducirá el destino de la institución en esta nueva etapa.