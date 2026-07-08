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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 19º
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Somos Deporte

¿Cambio de presidencia en Güemes? Inician los trámites para convocar a elecciones

La dirigencia del Gaucho comenzó las gestiones ante Personería Jurídica para realizar una Asamblea Extraordinaria. Carlos Pezzini podría dejar la presidencia tras menos de cuatro meses al frente del club y la decisión respondería a motivos personales.

Hoy 18:43

Güemes podría vivir un nuevo cambio de autoridades en las próximas semanas. Según pudo averiguar Somos Deporte, la institución inició los trámites ante Personería Jurídica para convocar a una Asamblea Extraordinaria, en la que se buscará aprobar la memoria y balance y avanzar con el llamado a elecciones para renovar la conducción del club.

La decisión llega en un momento de incertidumbre institucional y marca un nuevo giro en la vida política del Gaucho. Carlos Pezzini, quien había asumido la presidencia luego de la renuncia de Rodolfo Mattar, dejará el cargo a menos de cuatro meses de haber tomado las riendas de la institución.

De acuerdo con la información recabada por Somos Deporte, la salida de Pezzini respondería a motivos personales.

Ahora, el siguiente paso será aguardar la autorización de Personería Jurídica para llevar adelante la Asamblea Extraordinaria. Una vez cumplido ese procedimiento, Güemes podrá tratar la memoria y el balance, además de fijar la fecha para las elecciones que definirán quién conducirá el destino de la institución en esta nueva etapa.

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