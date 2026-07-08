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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 19º
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Policiales

Una cosechadora le pasó por encima a un trabajador rural y permanece grave en el Hospital Regional

El joven, de 28 años, realizaba tareas rurales en un establecimiento de la zona de Otumpa. Fue trasladado de urgencia desde Quimilí hacia la ciudad Capital.

Hoy 19:25

Un joven trabajador permanece internado en grave estado en el Hospital Regional "Ramón Carrillo" de la ciudad de Santiago del Estero, luego de sufrir un grave accidente laboral mientras realizaba tareas rurales.

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De acuerdo con la información policial, el hecho se conoció alrededor de las 16.10 de este miércoles, cuando ingresó al centro de salud una ambulancia proveniente de Quimilí con Ledesma, de 28 años, domiciliado en Pampa Sommer, provincia del Chaco.

Según las primeras averiguaciones, el trabajador se encontraba en un establecimiento rural de la zona de Otumpa cuando, por causas que se tratan de establecer, habría sido atropellado por una máquina cosechadora.

A raíz de las gravísimas lesiones sufridas, fue trasladado de urgencia hacia la ciudad Capital, donde fue asistido de inmediato por el personal médico y derivado al sector de Shock Room.

El joven permanecía internado en estado delicado, mientras era sometido a distintos estudios y maniobras para intentar estabilizarlo.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral son materia de investigación. De acuerdo con fuentes policiales, se aguardaban nuevos informes médicos y las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.

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