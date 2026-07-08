Olímpico de La Banda confirmó la incorporación de Joaquín López Lorenz

El pivote de 2,05 metros llega desde Obras Basket para disputar la Liga Nacional 2026/27. Con este fichaje, el conjunto bandeño tiene prácticamente definida su plantilla para la próxima temporada.

Hoy 19:55

Olímpico de La Banda continúa armando su plantel con vistas a la Liga Nacional 2026/27 y confirmó la contratación del pívot Joaquín López Lorenz, quien llega procedente de Obras Basket para reforzar el juego interior del equipo.

El interno, de 2,05 metros de altura, viene de integrar el plantel profesional del conjunto porteño, donde comenzó a ganar experiencia en la máxima categoría del básquet argentino. Además, sumó minutos en la Liga de Desarrollo, competencia en la que consolidó su crecimiento y mostró condiciones que despertaron el interés del elenco bandeño.

López Lorenz se caracteriza por su presencia física en la pintura, su capacidad para capturar rebotes, su intensidad defensiva y su participación en el juego de pick and roll, cualidades que le permitirán aportar soluciones en la rotación interna del Negro. A esto se suma su paso por las selecciones juveniles argentinas, con las que acumuló experiencia en distintos procesos formativos y competencias internacionales.

Con esta incorporación, Olímpico sigue completando un plantel renovado para afrontar la próxima temporada de la Liga Nacional. López Lorenz se suma a los ya confirmados Lucas Pérez, Jeremías Frontera, Ezequiel Paz, Austin Wrighten, Agustín Vergara, Hall Elisias, Guido Mariani y Santino Romegialli, en un proyecto que apuesta a combinar juventud, desarrollo y competitividad.

De esta manera, el Negro de La Banda quedó muy cerca de cerrar definitivamente su plantilla para la temporada 2026/27, con el objetivo de volver a ser protagonista en la elite del básquet argentino.