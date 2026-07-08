Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 16º
X
Somos Deporte

Olímpico de La Banda confirmó la incorporación de Joaquín López Lorenz

El pivote de 2,05 metros llega desde Obras Basket para disputar la Liga Nacional 2026/27. Con este fichaje, el conjunto bandeño tiene prácticamente definida su plantilla para la próxima temporada.

Hoy 19:55

Olímpico de La Banda continúa armando su plantel con vistas a la Liga Nacional 2026/27 y confirmó la contratación del pívot Joaquín López Lorenz, quien llega procedente de Obras Basket para reforzar el juego interior del equipo.

El interno, de 2,05 metros de altura, viene de integrar el plantel profesional del conjunto porteño, donde comenzó a ganar experiencia en la máxima categoría del básquet argentino. Además, sumó minutos en la Liga de Desarrollo, competencia en la que consolidó su crecimiento y mostró condiciones que despertaron el interés del elenco bandeño.

López Lorenz se caracteriza por su presencia física en la pintura, su capacidad para capturar rebotes, su intensidad defensiva y su participación en el juego de pick and roll, cualidades que le permitirán aportar soluciones en la rotación interna del Negro. A esto se suma su paso por las selecciones juveniles argentinas, con las que acumuló experiencia en distintos procesos formativos y competencias internacionales.

Con esta incorporación, Olímpico sigue completando un plantel renovado para afrontar la próxima temporada de la Liga Nacional. López Lorenz se suma a los ya confirmados Lucas Pérez, Jeremías Frontera, Ezequiel Paz, Austin Wrighten, Agustín Vergara, Hall Elisias, Guido Mariani y Santino Romegialli, en un proyecto que apuesta a combinar juventud, desarrollo y competitividad.

De esta manera, el Negro de La Banda quedó muy cerca de cerrar definitivamente su plantilla para la temporada 2026/27, con el objetivo de volver a ser protagonista en la elite del básquet argentino.

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Quiénes son los jugadores de Argentina en riesgo de perderse una semifinal del Mundial por acumulación de amarillas
  3. 3. Por primera vez desde el inicio del Mundial, este miércoles no habrá fútbol: ¿por qué?
  4. 4. Con profundo dolor y tristeza, familiares y amigos despiden a Matías Dehesa en las redes sociales
  5. 5. Conmoción: hallaron sin vida a un policía dentro de un automóvil en la zona oeste
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT