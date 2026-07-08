Santiago del Estero pone primera en el Torneo Nacional de Ligas de Handball

La provincia estará representada por tres equipos en el certamen nacional: la Selección de Santiago competirá en las ramas masculina y femenina, mientras que UTEPSE será el otro representante en la categoría masculina. La delegación partió este miércoles desde Plaza Sarmiento.

Hoy 20:19

Con grandes expectativas comenzó el viaje de la delegación santiagueña rumbo al Torneo Nacional de Ligas de Handball, donde la provincia contará con tres representantes. En la rama masculina competirán la Selección de Santiago del Estero y UTEPSE, mientras que en la femenina lo hará la Selección de Santiago, que buscará ser protagonista frente a algunos de los mejores equipos del país.

La delegación emprendió viaje este miércoles a las 18 desde Plaza Sarmiento, con la ilusión de dejar bien representado al handball santiagueño en una competencia que reunirá a destacados equipos de diferentes provincias. Santiago tendrá dos plazas en el torneo masculino y una en el femenino, reflejando el crecimiento de la disciplina en la provincia.

Programación de los representantes santiagueños

Jueves 9 de julio

Femenino | 11.30: Selección Santiago del Estero vs. Cobras (Colón, Buenos Aires).

Selección Santiago del Estero vs. Cobras (Colón, Buenos Aires). Masculino | 11.30: UTEPSE vs. Selección Punilla (Córdoba).

UTEPSE vs. Selección Punilla (Córdoba). Masculino | 14.30: Selección Santiago del Estero vs. Centro Galicia (Tierra del Fuego).

Viernes 10 de julio

Femenino | 10.20: Selección Santiago del Estero vs. Meraki (Río Negro).

Selección Santiago del Estero vs. Meraki (Río Negro). Masculino | 13.00: Selección Santiago del Estero vs. La Calera (Córdoba).

Selección Santiago del Estero vs. La Calera (Córdoba). Masculino: UTEPSE vs. Círculo Policía Federal (Buenos Aires).

Sábado 11 de julio

Masculino | 10.40: UTEPSE vs. Mercedes (Buenos Aires).

UTEPSE vs. Mercedes (Buenos Aires). Femenino | 13.00: Selección Santiago del Estero vs. Recicladas (Buenos Aires).

Selección Santiago del Estero vs. Recicladas (Buenos Aires). Masculino | 14.50: Selección Santiago del Estero vs. Alianza (San Juan).

La Selección femenina de Santiago del Estero integrará un grupo junto a Cobras, Meraki y Recicladas, mientras que el seleccionado masculino enfrentará a Centro Galicia, La Calera y Alianza. Por su parte, UTEPSE buscará avanzar de ronda enfrentando a la Selección de Punilla, Círculo Policía Federal y Mercedes.