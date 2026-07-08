El CFI recorrió instituciones y cámaras empresariales de la provincia para informar sobre sus líneas de financiamiento

El Consejo Federal de Inversiones, en articulación con el Gobierno de la provincia, desarrolló una serie de encuentros con entidades empresariales, productivas y profesionales de Santiago del Estero para presentar las líneas de crédito vigentes.

Hoy 21:12

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), en articulación con el Gobierno de la provincia, desarrolló durante la semana una serie de encuentros informativos con distintas cámaras e instituciones de Santiago del Estero, con el objetivo de presentar la oferta de créditos destinada a los sectores productivos, empresariales, comerciales y profesionales.

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La propuesta fue oportunamente gestionada por el gobernador Elías Suárez y contempla herramientas de financiamiento orientadas a la modernización de pymes, el financiamiento verde, el apoyo a mujeres emprendedoras, empresas de triple impacto y otros proyectos vinculados con el desarrollo productivo local.

Las jornadas estuvieron encabezadas por la coordinadora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Casa de Santiago, María Soledad Delgado, y la coordinadora de Desarrollo Financiero Territorial del CFI, María Lucía Belliz, junto al coordinador de Comercio Exterior e Inversiones, Germán Múnich, y el subsecretario de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete de Ministros, Ricardo Sosa, quien además se desempeña como secretario adjunto del Consejo Económico y Social de Santiago del Estero.

Las líneas de crédito ofrecidas prevén aportes financieros que van desde 4 millones hasta 500 millones de pesos, con tasas reducidas, períodos de gracia y beneficios destinados a distintos perfiles de solicitantes, entre ellos emprendedores, pequeñas y medianas empresas, comercios, profesionales y sectores vinculados a la innovación y la sustentabilidad.

El primer encuentro se realizó el lunes en el Mig Lever, ubicado sobre avenida Moreno Sur 775, con representantes de la Cámara de Turismo. Participaron el subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo; el presidente de la Cámara de Turismo, Cristian Luna; el presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Santiago del Estero, Julio Jorge; el presidente del Cluster Turístico, Tecnológico y Productivo, Lucas Matteo; la presidenta del Bureau, Laura Melis Bonetti; y la presidenta de la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo, Ana María Pécora.

En ese marco, Delgado explicó que el encuentro tuvo como propósito brindar información directa sobre el proceso de acceso al financiamiento vigente. Por su parte, Belliz remarcó que el CFI es un organismo de desarrollo federal y no una entidad bancaria, por lo que su objetivo no es obtener ganancias a partir del crédito, sino financiar el desarrollo productivo de las provincias.

Durante la reunión, Sosa presentó el Manual de Productos Financiables, una herramienta que permite consultar ejemplos en más de 40 rubros empresariales, comerciales y profesionales. Allí se incluyen casos vinculados con empresas agropecuarias, supermercados, carnicerías, panaderías, talleres y profesionales de distintas áreas, como abogados, nutricionistas o veterinarios, entre otros perfiles con posibilidades de acceder al crédito.

Por la tarde, la actividad continuó en la sede de la Unión Industrial de Santiago del Estero (Uisde), con la participación del ministro de Producción, Néstor Machado; el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille; y el presidente de la Uisde, José María Cantos.

En esa oportunidad, Belliz y Delgado presentaron una guía práctica sobre las herramientas financieras del CFI para emprendedores y pymes de la provincia, con detalles sobre las líneas disponibles, las condiciones de acceso y los pasos necesarios para avanzar con una solicitud. Además, resaltaron que el organismo prioriza el impacto social y territorial mediante inversiones productivas a mediano y largo plazo.

La agenda también incluyó una presentación en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, ubicada en Roca 678, donde la jornada contó con la presencia de su presidente, David Guido, y técnicos de la Oficina de Enlace Provincial del CFI.

Allí se explicó el funcionamiento de las líneas destinadas a inversión productiva, modernización tecnológica, sustentabilidad, exportaciones e inclusión. También se detalló el proceso de acceso al crédito, que contempla la evaluación de cada proyecto, el análisis de la capacidad de pago, la presentación de garantías y la posterior verificación del destino de los fondos.

El martes, en la sede del Consejo de Ciencias Económicas, Delgado destacó que la provincia cuenta con un monto de referencia de 10.000 millones de pesos para estas líneas de crédito, aunque aclaró que no se trata de un límite ni de un sistema de competencia entre los potenciales beneficiarios.

“La vocación del Gobierno provincial es que estos créditos sean aprovechados por la mayor cantidad posible de empresas, profesionales, asociaciones y cámaras, generando un efecto multiplicador que impulse el crecimiento y el desarrollo productivo”, señaló la funcionaria.

Además, remarcó que los fondos son públicos y forman parte de una estrategia orientada a potenciar sectores clave como el turismo, el comercio, la industria y los servicios. En ese sentido, subrayó el rol de los profesionales como acompañantes de empresas y emprendedores en la formulación de proyectos.

Por su parte, Belliz explicó que el CFI trabaja con una visión de banca de desarrollo y evalúa cada iniciativa de manera personalizada, contemplando tanto la capacidad de repago como el aporte al desarrollo local. También detalló que las líneas apuntan a la modernización tecnológica, la incorporación de equipamiento, la producción sustentable, la reducción de brechas de género, la inclusión social y el fortalecimiento de las exportaciones.

El ciclo de encuentros cerró en la Cámara Empresaria de la Construcción de Santiago del Estero, donde la comitiva fue recibida por su presidente, Pablo Bentancor, con la participación del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo, Augusto Dubois, y el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra.

Los representantes del CFI señalaron que las líneas vigentes incorporan mejoras en los procesos de evaluación y gestión para agilizar el otorgamiento de los préstamos. A su vez, remarcaron que los fondos no se distribuyen por cupos entre sectores, sino que se destinan a proyectos viables que contribuyan al desarrollo productivo, la modernización y la generación de empleo.

En cada una de las jornadas, los asistentes pudieron realizar consultas e intercambiar experiencias sobre casos concretos, en el marco de una propuesta que permitió brindar asesoramiento directo a empresarios, comerciantes y profesionales de distintos sectores de la provincia.