Una motocicleta atropelló a un menor frente a la feria y debieron trasladarlo al hospital

El siniestro vial ocurrió antes de llegar a la Casa del Folclorista. El niño se encontraba consciente al momento de ser asistido por personal del SEASE 107 y fue trasladado junto a su padre a un centro de salud.

Hoy 22:15

Un menor fue asistido durante la jornada de este miércoles luego de protagonizar un siniestro vial en inmediaciones de avenida Diego de Rojas, frente al sector de la feria y antes de llegar a la Casa del Folclorista, en la ciudad Capital.

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De acuerdo con los primeros datos, el niño habría cruzado la calle cuando, por causas que se tratan de establecer, fue embestido por una motocicleta de 125 c.c. que circulaba por el sector.

Tras el impacto, el menor fue asistido por personal médico del SEASE 107, que arribó al lugar y dispuso su traslado a un centro de salud cercano para una mejor evaluación.

Según trascendió, al momento de ser llevado en la ambulancia junto a su padre, el niño se encontraba consciente y habría sufrido un golpe en la zona de la cadera, aunque no se contaba con información oficial precisa sobre el carácter de las lesiones.

De acuerdo con los primeros testimonios, el menor se encontraba fuera de peligro, mientras se aguardaba la evaluación médica correspondiente para determinar su estado de salud.