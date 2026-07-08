La Justicia confirmó que el examen toxicológico de Ernestina Pais dio negativo

A casi dos semanas del accidente fatal, se conocieron nuevas medidas dentro de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que murió la periodista.

08/07/2026

Este miércoles se conocieron los resultados del examen toxicológico realizado en el marco de la investigación por la muerte de Ernestina Pais, ocurrida tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en la localidad bonaerense de Martínez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la información difundida, el informe llegó a la Fiscalía de San Isidro y determinó que no había presencia de alcohol ni sustancias en sangre.

El 27 de junio se habían conocido los resultados preliminares de la autopsia. Según ese informe, la periodista sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto de una formación ferroviaria contra su vehículo cuando cruzaba las vías.

La principal hipótesis de la investigación es que Pais habría intentado cruzar con el auto cuando ambas barreras del paso a nivel estaban bajas. Esa secuencia habría quedado registrada por varias cámaras de seguridad de la zona.

El choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. El Honda Civic negro que manejaba la periodista fue impactado en el lateral del conductor por el tren.

Cuando los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había muerto y que era la única ocupante del vehículo.

En la escena trabajaron policías y bomberos para determinar en qué circunstancias se produjo el accidente. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

En paralelo, la Fiscalía de San Isidro ordenó nuevas medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, dispuso la apertura del teléfono celular de la conductora para analizar su contenido, además de un relevamiento de las llamadas entrantes y salientes realizadas en los minutos previos y posteriores al hecho.

Asimismo, la Justicia ordenó un peritaje sobre el vehículo que conducía Pais, que será realizado por la Policía Científica de San Martín.

Además, José María Muscari declaró ante la Justicia el jueves pasado y explicó que fue convocado para aportar información sobre la actividad laboral de la periodista.

“En realidad, desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué”, expresó el dramaturgo a la salida de la Fiscalía.