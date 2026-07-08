Boca se impuso ante Athletico Paranaense en Salta, en el primer amistoso del nuevo ciclo de Arruabarrena

El Xeneize le ganó 1 a 0 al conjunto brasileño en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Hoy 23:02

Boca venció 1-0 a Athletico Paranaense en Salta en su primer amistoso de pretemporada y comenzó a mostrar los rasgos futbolísticos que pretende imponer Rodolfo Arruabarrena. Más allá del resultado, el encuentro dejó pistas sobre la idea de juego del nuevo entrenador, aunque también evidenció aspectos que el equipo deberá mejorar antes del inicio de la competencia oficial.

Desde el arranque, el Xeneize se plantó con un 4-3-3 de clara vocación ofensiva. La estructura recordó al esquema que el propio Arruabarrena utilizó en su anterior ciclo en el club, con Milton Delgado como volante central de contención, Tomás Belmonte encargado de iniciar la circulación y Santiago Ascacíbar aportando intensidad y recuperación en la mitad de la cancha.

Uno de los aspectos más destacados fue el protagonismo de los laterales. Lautaro Blanco fue una de las principales armas ofensivas por la izquierda y coronó su actuación con un gran gol, mientras que el debutante Leandro Lozano mostró personalidad para proyectarse constantemente por el sector derecho. La amplitud que brindaron ambos marcadores fue una de las principales características del funcionamiento colectivo.

Sin embargo, también quedaron cuestiones por resolver. Boca generó poco peso ofensivo con sus delanteros, que tuvieron escasa participación y no lograron desequilibrar en los últimos metros. Además, las numerosas modificaciones del segundo tiempo terminaron por romper el ritmo del partido, que luego quedó definitivamente condicionado por la expulsión del arquero Santos tras una dura infracción.

El estreno dejó un mensaje claro: Arruabarrena ya comenzó a imprimir su sello, con un equipo que intenta presionar alto, atacar por las bandas y ocupar todo el ancho de la cancha. Aun así, el entrenador sabe que el plantel sigue en formación y que el mercado de pases todavía deberá aportar variantes, especialmente en la ofensiva, para potenciar una idea que recién dio sus primeros pasos.