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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 19º
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Policiales

Conmoción: hallaron sin vida a un policía dentro de un automóvil en la zona oeste

El efectivo fue encontrado este miércoles en el interior de un vehículo estacionado sobre la colectora oeste, a la altura de Solís. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 19:12

Un cabo primero de la Policía de Santiago del Estero fue hallado sin vida durante la mañana de este miércoles en el interior de un automóvil estacionado sobre la colectora oeste de la avenida Circunvalación, a pocos metros de Solís, en la zona oeste de la Capital.

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La víctima fue identificada como Matías Dehesa, quien prestaba servicios en el Escuadrón Táctico Motorizado (ETM) de la Departamental Nº 16.

El hallazgo motivó un importante operativo en el lugar, donde trabajaron efectivos de distintas dependencias policiales, personal de Criminalística y funcionarios judiciales, quienes llevaron adelante las primeras actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un presunto suicidio. No obstante, las autoridades aclararon que las causas del fallecimiento serán establecidas mediante las pericias y la investigación que se encuentra en curso.

El cuerpo del uniformado fue encontrado en el interior de un Volkswagen Gol Power de color gris oscuro, mientras que la zona permaneció resguardada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.

Por disposición de la Justicia, se realizaron las diligencias de rigor y la investigación continúa con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias que rodearon el trágico episodio. Hasta el momento, no trascendieron de manera oficial los motivos que habrían derivado en el desenlace.

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