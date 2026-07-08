Escándalo en colegios de la UBA: denuncian a alumnos por alterar con IA fotos de compañeras y venderlas

Las denuncias involucran a estudiantes del Carlos Pellegrini y del Nacional Buenos Aires. Las autoridades activaron los protocolos de violencia de género y analizan posibles sanciones.

Hoy 19:24

La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quedaron en el centro de una investigación por un presunto caso de violencia digital, luego de que trascendiera la existencia de un grupo de WhatsApp en el que estudiantes compartían imágenes de compañeras modificadas con inteligencia artificial.

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Según se conoció, alrededor de 50 alumnos, en su mayoría del Pellegrini, habrían participado del grupo, donde circulaban fotografías de alumnas alteradas digitalmente para cambiar su vestimenta e incluso simular desnudos.

La rectora del Carlos Pellegrini, Ana Barral, confirmó que la situación ocurrió y señaló que la institución activó el protocolo de violencia de género y realizó las presentaciones correspondientes ante el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, explicó que durante toda la semana se llevaron adelante entrevistas con estudiantes y familias, se elaboraron informes y se brindó contención a los afectados. También anticipó que, una vez concluida la investigación interna, se aplicarán las sanciones previstas por el reglamento escolar.

No obstante, algunas familias cuestionaron la respuesta institucional al considerar que las medidas adoptadas fueron insuficientes y reclamaron una mayor intervención frente a la gravedad de los hechos.

Por su parte, el vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Romero, indicó que la institución no recibió denuncias formales, aunque reconoció que tomó conocimiento del caso y puso en marcha acciones preventivas, además de informar a la comunidad educativa.

En comunicados difundidos por ambos establecimientos, las autoridades repudiaron lo ocurrido y ratificaron el compromiso de seguir trabajando en la prevención de la violencia digital, el uso responsable de las tecnologías y la protección de los estudiantes.

Tensión dentro de la comunidad educativa

La difusión del caso generó un fuerte clima de tensión entre los alumnos del Carlos Pellegrini. De acuerdo con distintos testimonios, un grupo de estudiantes increpó a quienes eran señalados como responsables, lo que derivó en incidentes a la salida del colegio.

Con el correr de las horas también comenzaron a circular listas con supuestos involucrados, aunque algunas fuentes sostuvieron que incluían nombres de estudiantes que no tendrían relación con los hechos, lo que agravó el conflicto.

En medio de ese escenario, aparecieron mensajes amenazantes escritos en bancos de las aulas, uno de los cuales decía: "Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas".

Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.