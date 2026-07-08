Mitre y Güemes ya tienen árbitros confirmados para la fecha 20: los santiagueños buscan salir de la zona de descenso

El Aurinegro visitará a Estudiantes de Caseros, mientras que el Gaucho recibirá a San Martín de San Juan. Ambos necesitan volver al triunfo para empezar a escapar de los últimos puestos de la Primera Nacional.

Hoy 19:35

Se confirmó las designaciones arbitrales para la 20ª fecha, una jornada clave para los equipos santiagueños. Mitre y Güemes, ambos comprometidos con la zona de descenso, afrontarán compromisos determinantes con la obligación de volver a sumar de a tres para mejorar su presente en el campeonato.

El primero en salir a la cancha será Mitre, que visitará este sábado 11 de julio, desde las 15, a Estudiantes de Caseros. El encuentro será dirigido por Ariel Cruz, quien estará acompañado por Mariano Rossetti y Nahuel Rasullo como asistentes, mientras que Salomé Di Iorio será la cuarta árbitra.

El Aurinegro llega con la ilusión de comenzar una nueva etapa bajo la conducción de Claudio Biaggio, quien debutó en la fecha pasada con un empate 1-1 ante All Boys. Sin embargo, el conjunto santiagueño acumula cinco partidos sin victorias, con cuatro derrotas y una igualdad, una racha que lo mantiene en una situación comprometida y que intentará cortar en Río Cuarto.

Por su parte, Güemes será local el domingo 12, desde las 16, frente a San Martín de San Juan, en otro duelo trascendental por la permanencia. El árbitro principal será Joaquín Gil, acompañado por Juan Del Fueyo y Guillermo Yacante como asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal se desempeñará como cuarto árbitro.

El presente del Gaucho tampoco es alentador. El equipo santiagueño llega golpeado tras caer 2-0 ante Nueva Chicago como visitante y acumula tres derrotas consecutivas, resultados que lo dejaron en una posición delicada en la tabla. Ante su gente, buscará reencontrarse con el triunfo y sumar tres puntos fundamentales para comenzar a salir de la zona roja.

Con la segunda rueda en marcha, tanto Mitre como Güemes saben que cada partido será una final. Los dos representantes santiagueños necesitan empezar a sumar con regularidad para abandonar los puestos de descenso y recuperar terreno en una Primera Nacional cada vez más exigente.