"Buscar la unidad nos permite alcanzar el verdadero bien común para que cada vecino pueda hacer realidad sus sueños"

Así lo expresó el Dr. Carlos Silva Neder durante su discurso en un acto del Partido Justicialista llevado a cabo en Los Juríes.

Hoy 19:45

Con un masivo acompañamiento de la militancia y de vecinos, el Partido Justicialista concretó esta tarde un multitudinario plenario en Los Juríes para acompañar la candidatura de Fabián Funes a intendente de esta ciudad por el Frente Justicialista de Integración Municipal.

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La jornada contó con la presencia del secretario general del PJ santiagueño, Dr. Carlos Silva Neder, quien estuvo acompañado por el diputado nacional Dr. Marcelo Barbur, además de jefes comunales, legisladores y funcionarios provinciales que se sumaron a la convocatoria partidaria.

Durante su discurso, Silva Neder transmitió un fuerte mensaje institucional: "La premisa aquí, en Los Juríes, es clara y consistente: consolidar el diálogo como la herramienta fundamental para tomar decisiones institucionales que impacten siempre de manera positiva en la gran mayoría de nuestras comunidades".

"Por ello, acompañamos con absoluta convicción esta propuesta pluralista de Fabián Funes que tiene como eje central e indispensable la unidad de todo el pueblo de Los Juríes".

"Buscar la unidad nos permite alcanzar el verdadero bien común, que consiste en crear activamente las condiciones necesarias para que cada vecino pueda hacer realidad sus sueños y esperanzas. Reivindicamos el valor de la militancia social constante que sostiene a nuestra comunidad día a día para garantizar el triunfo del proyecto de desarrollo colectivo y el destino de grandeza de Los Juríes", concluyó Silva Neder.

A su turno, el diputado nacional Dr. Marcelo Barbur señaló: "En este espacio sumamos el valioso acompañamiento de dos listas de Concejales encabezadas por las compañeras Ana Giménez y Selene Montenegro, entre otras compañeras y compañeros".

Por su parte, el candidato a intendente Fabián Funes expresó: "Nuestra bandera es convocar a la unidad de todo el pueblo y de todos los sectores que quieren el progreso de la ciudad, porque solo unidos seguiremos creciendo".

Acompañaron el encuentro el intendente de Quimilí, Dr. Diego Ponti; el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; el subsecretario de la Producción, Ángel Iñiguez; el titular de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, Néstor Flores; y la comisionada municipal de Tomas Young, Alda Madlun.

Asimismo, estuvieron presentes el dirigente "Vanino" Álvarez, la concejal de Quimilí Carolina Reynaga, entre otros.