Milei hablará por cadena nacional durante la vigilia del 9 de Julio en Tucumán

La transmisión comenzará minutos antes de la medianoche y se extenderá hasta la madrugada del jueves. El Presidente encabezará el acto por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán.

Hoy 19:58

El discurso que el presidente Javier Milei brindará durante la vigilia por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán será transmitido por cadena nacional.

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La medida fue comunicada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a las transmisoras abiertas de servicios de comunicación audiovisual y a las señales nacionales de noticias periodísticas.

De acuerdo con la notificación enviada a los medios, la cadena nacional deberá integrarse desde las 23.58 del miércoles 8 de julio y se extenderá hasta la 1.15 del jueves 9 de julio de 2026.

La transmisión incluirá la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y el mensaje que brindará el mandatario en el marco del acto central por un nuevo aniversario de la declaración de la independencia.

En la comunicación oficial se recordó que la difusión del acto es obligatoria, en los términos del artículo 75 de la Ley N° 26.522. Las estaciones cabeceras serán Canal 7 de Buenos Aires, la TV Pública, y Radio Nacional Buenos Aires.

El acto se realizará en Tucumán, en una fecha que el Gobierno busca presentar con fuerte impronta institucional. La gestión de Milei declaró a 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina", lema que enmarca las actividades oficiales previstas para la jornada patria.

Está previsto que el Presidente esté acompañado por integrantes de su gabinete, gobernadores y una delegación de legisladores nacionales. También se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio del distanciamiento político que mantiene con el mandatario.