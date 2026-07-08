Boca enfrenta a Athletico Paranaense en Salta en el primer amistoso del nuevo ciclo de Arruabarrena

El Xeneize se medirá este miércoles con el conjunto brasileño en el estadio Padre Ernesto Martearena, en un amistoso de pretemporada. Hora y TV.

Hoy 19:07

Boca enfrentará este miércoles a Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por el Desafío de Invierno, en el primer amistoso televisado y con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

El encuentro se jugará desde las 21 y será transmitido únicamente por Disney+. Para el Xeneize, será una prueba importante de pretemporada antes de afrontar los compromisos oficiales que tendrá por delante en el segundo semestre.

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