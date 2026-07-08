Sarmiento ya tiene todo confirmado para recibir a San Martín de Formosa en el Ciudad de La Banda

El Profe recibirá al conjunto formoseño este domingo desde las 16 por la 16ª fecha del Torneo Federal A. El equipo bandeño intentará recuperarse tras la dura derrota sufrida en Chaco.

Hoy 19:42

Sarmiento de La Banda tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria cuando este domingo 12 de julio, desde las 16, reciba a San Martín de Formosa en el estadio Ciudad de La Banda, por la 17ª fecha del Torneo Federal A.

El Profe llega a este compromiso con la necesidad de dejar atrás la goleada 3-0 sufrida como visitante frente a Defensores de Vilelas, resultado que cortó su buen momento y lo obliga a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Enfrente estará San Martín de Formosa, un rival que también buscará llevarse un resultado positivo en un duelo que promete ser intenso. Para Sarmiento será fundamental hacerse fuerte en condición de local y volver a mostrar el nivel que lo convirtió en uno de los animadores de la zona durante buena parte del campeonato.

Designación arbitral

Árbitro: Jorge David Mendoza (ETEM).

Jorge David Mendoza (ETEM). Asistente 1: Iván Adriel Araya Quintero (Mendoza).

Iván Adriel Araya Quintero (Mendoza). Asistente 2: Matías Ariel Fernández Zapata (Mendoza).

Matías Ariel Fernández Zapata (Mendoza). Cuarto árbitro: Rodrigo Ballestero (Tucumán).

Con el respaldo de su gente, Sarmiento intentará regresar a la senda del triunfo y recuperar terreno en el Federal A, en un encuentro clave para sus aspiraciones de seguir siendo protagonista en la temporada.