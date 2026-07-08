Fin de la tregua: Estados Unidos volvió a atacar objetivos militares de Irán cerca de Ormuz

La ofensiva se produjo tras el quiebre de la tregua y en medio de nuevas acusaciones contra Teherán por ataques a buques comerciales. Medios estatales iraníes reportaron explosiones en varios puntos de la costa sur.

Hoy 18:47

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva militar contra objetivos iraníes ubicados en las cercanías del estrecho de Ormuz, en una fuerte escalada del conflicto con Irán luego del colapso del alto el fuego.

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La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos, que informó el inicio de nuevos ataques con el objetivo de reducir la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

“Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, señaló el organismo militar en un comunicado difundido en redes sociales.

Desde Washington justificaron la ofensiva al responsabilizar a Irán por agresiones contra buques comerciales y tripulaciones civiles que operaban en la zona. Según la versión estadounidense, esos ataques representaron una violación de la tregua y una amenaza directa al tránsito marítimo internacional.

La nueva acción militar se suma a una ronda previa de bombardeos en la que las fuerzas estadounidenses aseguraron haber alcanzado más de 80 objetivos iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, centros de comando, radares costeros, posiciones vinculadas a misiles antibuque y embarcaciones de la Guardia Revolucionaria.

Medios estatales iraníes informaron explosiones en distintas zonas de la costa sur del país, entre ellas Konarak, Chabahar, Sirik y Bandar Abbas, puntos estratégicos por su ubicación sobre el golfo Pérsico y su cercanía con el estrecho de Ormuz.

En Bandar Abbas, uno de los principales puertos militares y comerciales de Irán, fueron activados los sistemas de defensa aérea ante la presencia de lo que las autoridades locales calificaron como “objetivos hostiles”. También se reportaron detonaciones en áreas cercanas a instalaciones militares y portuarias.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber respondido con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, incluidos puntos vinculados a la presencia naval y aérea de Estados Unidos en la región.

La tensión también impactó en los mercados internacionales, ya que el estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio energético global. La posibilidad de nuevos ataques o bloqueos volvió a encender las alarmas por el tránsito de petróleo y gas en la zona.

El nuevo cruce militar marca el fin de la tregua que había intentado contener las hostilidades entre Washington y Teherán. Con los ataques de las últimas horas, el conflicto ingresó en una nueva etapa de incertidumbre, mientras crece el temor a una expansión regional de la guerra.