La Justicia ordenó que Cristina Kirchner siga cobrando su pensión por viudez

Pese a estar condenada en la causa Vialidad, la expresidenta accederá de manera provisoria al beneficio derivado de la muerte de Néstor Kirchner, que supera los $15 millones mensuales.

Hoy 18:23

La Justicia ordenó que Cristina Fernández de Kirchner continúe cobrando la pensión por viudez derivada de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, en el marco de la causa previsional que mantiene abierta contra la ANSES.

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La medida alcanza únicamente a la pensión por viudez y no incluye, por el momento, la asignación vitalicia como expresidenta, que continúa suspendida mientras avanza la discusión judicial.

El organismo previsional deberá restituir el pago mensual de manera provisoria, luego de que Cristina Kirchner presentara una caución juratoria. Se trata de un compromiso formal de devolución en caso de que, al finalizar el proceso, la sentencia definitiva le resulte adversa.

Según trascendió, el monto actualizado de la pensión supera los $15 millones mensuales. De todos modos, la orden judicial no contempla por ahora el pago de retroactivos ni intereses por los meses en los que el beneficio estuvo suspendido.

La baja de las prestaciones había sido dispuesta en noviembre de 2024, luego de la confirmación de la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Desde el Gobierno sostienen que las asignaciones vitalicias para expresidentes y sus familiares están vinculadas al honor, el mérito y el buen desempeño en el ejercicio de la función pública. Bajo ese argumento, la ANSES había avanzado con la suspensión de los pagos.

Con esta resolución, Cristina Kirchner volverá a percibir la pensión por viudez mientras continúa el trámite judicial. Sin embargo, el conflicto no está cerrado, ya que el Gobierno busca revertir la medida ante instancias superiores.