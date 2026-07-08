Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 19º
X
Locales

Nediani visitó el avance de la obra de cordón cuneta en calle San Juan

Durante la visita, el jefe comunal destacó que los trabajos contemplan la construcción de cordón cuneta, bocacalles y badenes para la correcta conducción de las aguas pluviales.

Hoy 18:07

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, recorrió la obra de construcción de cordón cuneta que se ejecuta sobre calle San Juan, en el tramo comprendido entre Guido Spano y Lamadrid, una intervención que forma parte del plan de infraestructura urbana que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la visita, el jefe comunal destacó que los trabajos contemplan la construcción de cordón cuneta, bocacalles y badenes para la correcta conducción de las aguas pluviales, mejorando el escurrimiento y evitando anegamientos durante los días de lluvia.

Asimismo, explicó que esta obra integra un proyecto de mayor alcance que busca conectar las avenidas Alberdi y Libertador mediante la ejecución de infraestructura vial en distintas calles del barrio Bajo de Vértiz, optimizando la transitabilidad y brindando mayor seguridad para vecinos y conductores.

En este sentido, señaló que las tareas incluyen además la nivelación de calles, aporte de suelo y base estabilizada, permitiendo mejorar las condiciones de circulación y garantizando un sistema de desagüe más eficiente.

Finalmente, Nediani reafirmó el compromiso de su gestión de continuar ejecutando obras que contribuyan al crecimiento ordenado de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de los vecinos, llevando infraestructura a cada barrio de La Banda.

TEMAS Municipalidad de La Banda Roger Nediani
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Por primera vez desde el inicio del Mundial, este miércoles no habrá fútbol: ¿por qué?
  3. 3. Quiénes son los jugadores de Argentina en riesgo de perderse una semifinal del Mundial por acumulación de amarillas
  4. 4. Conmoción: hallaron sin vida a un policía dentro de un automóvil en la zona oeste
  5. 5. Este jueves inician los cuartos del Mundial 2026: así es el cronograma de partidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT