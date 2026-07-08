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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 19º
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Locales

Dirigentes y militantes del Circuito 48 se reunieron con los candidatos del FCU

El encuentro se desarrolló durante la tarde del martes en la sede partidaria ubicada en la intersección de avenida Besares y calle Sáenz Peña.

Hoy 18:04

Los dirigentes y militantes del Circuito 48 mantuvieron una reunión de trabajo con los candidatos del Frente Compromiso y Unidad (FCU), con el objetivo de coordinar las acciones de cara a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto.

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El encuentro se desarrolló durante la tarde del martes en la sede partidaria ubicada en la intersección de avenida Besares y calle Sáenz Peña, donde participaron el candidato a intendente, Ing. Roger Elías Nediani; la candidata a viceintendenta, Dra. Victoria Torres; y el candidato a Defensor del Pueblo, Cont. Miguel Estefán.

Durante la reunión, los candidatos y la dirigencia analizaron cómo marcha la campaña electoral y planificaron las tareas que se llevarán adelante en los próximos días, además de coordinar el trabajo organizativo previsto para la jornada de los comicios del 2 de agosto.

En ese marco, remarcaron la importancia del compromiso y la participación de la militancia para fortalecer el trabajo territorial y garantizar una amplia presencia del espacio durante la elección, en la que los vecinos de La Banda elegirán a las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante para los próximos cuatro años.

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