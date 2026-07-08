El municipio informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

Habrá guardias mínimas en la recolección de residuos y cambios en la actividad del Mercado Unión.

Hoy 18:09

La Municipalidad de La Banda a través de la Secretaría de Servicios Públicos informó cómo funcionarán los servicios de limpieza el fin de semana largo por el “Día de la Independencia” que se conmemorará el jueves 9 y el viernes 10 que será día no laborable con fines turísticos.

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En este sentido, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, informó que los servicios de limpieza y recolección de residuos se realizarán con guardias mínimas durante los dos días y con normalidad el sábado y domingo.

Mientras que desde la coordinación del Mercado Unión informaron que el jueves 9 permanecerá cerrado y el viernes y sábado se desarrollarán actividades relacionadas a su 115° aniversario.