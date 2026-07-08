Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 19º
X
Policiales

El último posteo del policía que fue hallado sin vida: "Échale ganas, hermano..."

Matías Dehesa compartió una historia en Facebook con una frase de aliento pocas horas antes de que se conociera su fallecimiento. La publicación cobró un profundo significado tras la noticia.

Hoy 19:07
Matías Dehesa

Luego de conocerse la muerte del cabo primero de la Policía de Santiago del Estero, Matías Dehesa, una de las publicaciones que más repercusión generó fue la última historia que compartió en su cuenta de Facebook.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia contenía una frase de aliento que, tras lo ocurrido, fue interpretada por muchos como un mensaje con una fuerte carga emocional. El texto decía: "Échale ganas, hermano, sé que andas cansado, estresado o a lo mejor triste, pero pronto llegará nuestro momento".

El fallecimiento de Dehesa causó un fuerte impacto en la comunidad santiagueña y especialmente entre sus compañeros de la fuerza. Si bien la investigación judicial continúa en marcha para determinar las circunstancias del hecho, el último posteo del uniformado se convirtió en uno de los aspectos que más llamó la atención tras conocerse la noticia.

La Justicia continúa con las actuaciones correspondientes y serán las pericias las que permitan establecer de manera fehaciente las causas de su fallecimiento.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Por primera vez desde el inicio del Mundial, este miércoles no habrá fútbol: ¿por qué?
  3. 3. Quiénes son los jugadores de Argentina en riesgo de perderse una semifinal del Mundial por acumulación de amarillas
  4. 4. Conmoción: hallaron sin vida a un policía dentro de un automóvil en la zona oeste
  5. 5. Este jueves inician los cuartos del Mundial 2026: así es el cronograma de partidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT