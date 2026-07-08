El último posteo del policía que fue hallado sin vida: "Échale ganas, hermano..."

Matías Dehesa compartió una historia en Facebook con una frase de aliento pocas horas antes de que se conociera su fallecimiento. La publicación cobró un profundo significado tras la noticia.

Hoy 19:07

Luego de conocerse la muerte del cabo primero de la Policía de Santiago del Estero, Matías Dehesa, una de las publicaciones que más repercusión generó fue la última historia que compartió en su cuenta de Facebook.

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La historia contenía una frase de aliento que, tras lo ocurrido, fue interpretada por muchos como un mensaje con una fuerte carga emocional. El texto decía: "Échale ganas, hermano, sé que andas cansado, estresado o a lo mejor triste, pero pronto llegará nuestro momento".

El fallecimiento de Dehesa causó un fuerte impacto en la comunidad santiagueña y especialmente entre sus compañeros de la fuerza. Si bien la investigación judicial continúa en marcha para determinar las circunstancias del hecho, el último posteo del uniformado se convirtió en uno de los aspectos que más llamó la atención tras conocerse la noticia.

La Justicia continúa con las actuaciones correspondientes y serán las pericias las que permitan establecer de manera fehaciente las causas de su fallecimiento.