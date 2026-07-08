Con profundo dolor y tristeza, familiares y amigos despiden a Matías Dehesa en las redes sociales

Tras conocerse la muerte del cabo primero de la Policía de Santiago del Estero, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos.

Hoy 19:30

La muerte de Matías Dehesa provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas que lo conocían, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su tristeza y despedir al cabo primero de la Policía de Santiago del Estero.

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Con el correr de las horas, Facebook e Instagram se colmaron de publicaciones cargadas de dolor, donde quienes compartieron momentos con el efectivo le dedicaron palabras de afecto y acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento.

Uno de los mensajes compartidos expresaba la incredulidad por lo sucedido: "No puedo creer, hermano. Que en paz descanses", reflejando el impacto que generó la noticia entre quienes formaban parte de su entorno.

Otra despedida que conmovió en las redes sociales fue la de una persona cercana, quien escribió: "No puedo creerlo mijo. Solo vos sabías lo que llevabas dentro. Espero encuentres la paz que tanto necesitabas. ¡Cuiden su salud mental! Fuerzas a la familia, se te quiere enano. Hasta siempre".

Las publicaciones estuvieron acompañadas por mensajes de apoyo dirigidos a la familia de Dehesa, en medio del profundo pesar que generó su fallecimiento.

La partida del joven efectivo dejó una huella entre quienes lo conocieron, mientras continúan multiplicándose los mensajes de cariño y las muestras de acompañamiento hacia su familia y amigos en las redes sociales.