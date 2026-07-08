Bomba en Brasil: Neymar analiza su futuro y crecen los rumores de retiro

Tras la eliminación ante Noruega en el Mundial 2026, el crack brasileño se tomó unos días en Florida para decidir los próximos pasos de su carrera. En Brasil aseguran que incluso evalúa dejar el fútbol profesional.

Hoy 19:02

La temprana eliminación de Brasil en el Mundial 2026, luego de caer frente a Noruega en los octavos de final, dejó secuelas profundas puertas adentro de la Verdeamarela. El principal foco quedó sobre Neymar, quien tras el partido dio señales de que su etapa en la selección podría haber llegado a su fin y ahora enfrenta una decisión trascendental sobre su futuro.

Según distintos medios brasileños, el delantero se encuentra en Florida junto a su familia descansando y reflexionando sobre lo que vendrá. Aunque la opción más probable sigue siendo regresar a Santos para cumplir el contrato que vence en diciembre, desde su entorno reconocen que no existe ninguna certeza y que la decisión dependerá exclusivamente de lo que quiera hacer el futbolista de 34 años.

El desgaste emocional aparece como uno de los factores centrales. Personas cercanas al atacante aseguran que desde antes de la Copa del Mundo lo notaban cansado, especialmente por la relación con la prensa y por sentir que no recibió el reconocimiento esperado durante sus 15 años en la selección brasileña. La nueva frustración mundialista terminó de profundizar esas dudas.

En este contexto, sobre la mesa aparecen tres escenarios: continuar en Santos, aceptar una transferencia a un destino con menor presión mediática o, en la alternativa más impactante, retirarse del fútbol profesional. Esa posibilidad tomó fuerza después de los mensajes publicados por su padre y por uno de sus amigos más cercanos.

"Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies", escribió Neymar da Silva Santos en sus redes sociales, en un texto interpretado como un pedido para que no abandone la actividad. Por su parte, su amigo Cris Guedes dejó una frase que encendió aún más el debate: "Quizás este sea el último partido, quizás aún no".

Mientras tanto, en Santos esperan una definición. El club todavía no fijó una fecha para el regreso del atacante ni retomó negociaciones formales, aunque se estima que en los próximos días habrá contactos para conocer cuál será la decisión de una de las máximas estrellas del fútbol brasileño en las últimas dos décadas.