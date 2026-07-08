Incidentes en Tucumán tras los festejos por el triunfo de Argentina

Los festejos en Tucumán por la victoria de la selección argentina ante Egipto resultaron en la detención de 11 personas y el traslado de varios efectivos policiales heridos.

Hoy 17:19

Tras el reciente triunfo de la Selección Argentina de fútbol contra Egipto por 3 a 2, las calles de Tucumán se llenaron de celebraciones, pero también de incidentes que llevaron a la detención de 11 personas. Los festejos se concentraron en la Plaza Independencia, un punto habitual para estas celebraciones.

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El comisario Joaquín Girvau, jefe de Policía, informó a LV12 Web sobre los disturbios, lamentando que "algunos inadaptados arruinan una fiesta, están presos todos, 11 detenidos". Este evento se produce en el contexto de un operativo de seguridad diseñado para proteger a los asistentes.

Durante los disturbios, varios efectivos de la policía sufrieron lesiones. Un subcomisaria, informó el Hospital Padilla, recibió un corte en el oído derecho, mientras que otro oficial de Infantería reportó golpes en la cabeza y un corte en el rostro, aunque ya fue dado de alta.

Girvau también mencionó que "se permitirá todos los festejos lo más eufóricos que quieran ser, pero sin producir desorden". Esta declaración subraya la importancia de mantener la seguridad durante eventos públicos.

Los disturbios ocurrieron en las cercanías de la Plaza Independencia, donde un grupo de personas comenzó a arrojar botellas de vidrio y otros objetos contundentes contra el personal policial. Esto provocó que dos efectivos resultaran heridos mientras intentaban restablecer el orden.

Ante la situación de violencia, personal de Infantería formó una línea de contención con escudos para proteger a los uniformados. Se realizaron varias aprehensiones de individuos señalados por su presunta participación en los actos de agresión.

Una vez controlada la situación, las unidades policiales continuaron con las tareas de despeje en la zona, asegurando la seguridad de los ciudadanos que habían participado en las celebraciones, reflejando la importancia de la seguridad pública en eventos masivos.