Convocan al conversatorio y las clínicas de danza "Nuestras Zambas" en el marco de los festjos por el aniversario de Santiago del Estero

Las actividades gratuitas se realizarán del 14 al 16 de julio en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio coreográfico santiagueño.

Hoy 16:34

En el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) se realizó este miércoles el anuncio del conversatorio y las clínicas de danza “Nuestras Zambas”, actividades que se desarrollarán en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la “Madre de Ciudades”, con el objetivo de revalorizar el patrimonio coreográfico de la provincia.

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El encuentro fue encabezado por la directora ejecutiva del CCB, Cristina Campitelli, junto con el director de Cultura de la Municipalidad de la Capital, Francisco Avendaño; el director del Archivo Histórico de la Provincia, Juan Manuel Viaña; el bailarín santiagueño Luis “Luchyn” López, radicado actualmente en Canadá, y la profesora de danzas folclóricas, Marisa Jorge.

Según informaron, el martes 14 de julio, a las 16, en el Auditorio del CCB, se realizará el conversatorio “Nuestras Zambas”, que será moderado por la profesora Marisa Jorge y estará dedicado a reflexionar sobre la importancia de conocer, preservar, enseñar y difundir las coreografías de zambas creadas por Carlos Saavedra y las recopiladas por Andrés Chazarreta, consideradas parte fundamental del patrimonio cultural santiagueño.

También se desarrollarán clínicas de danza a cargo de Luis López y Marisa Jorge, dedicada a la coreografía creada por Carlos Saavedra y se llevará a cabo los días 15 y 16 de julio, a las 16, en el salón de la Vieja Estación del Parque Oeste. Mientras que la clínica sobre la recopilación de Andrés Chazarreta se realizará el 16 de julio, a las 10, en la Casa Museo Andrés Chazarreta, sede del Archivo Histórico de la Provincia.

En ese sentido, Campitelli destacó la importancia de esta convocatoria para que todos los santiagueños puedan participar en una propuesta que busca poner en valor y recuperar las danzas nativas.

A su turno, Avendaño resaltó: “Las prácticas culturales toman verdadera forma cuando se investigan, se documentan y luego pueden enseñarse y difundirse. Estas clínicas representan una oportunidad para que ese legado perdure y pueda ser transmitido a las futuras generaciones”.

Con respecto al conversatorio, “Luchyn” López explicó que el objetivo es abrir un espacio de diálogo entre quienes aman la danza santiagueña. “Tenemos dos grandes referentes como Andrés Chazarreta y Carlos Saavedra y creo que, como santiagueños, debemos darles el lugar que les corresponde y transmitir ese legado a las nuevas generaciones”, dijo.

Seguidamente Marisa Jorge destacó el interés que despertó esta propuesta, no solo en Santiago del Estero, sino también en otras provincias. “Ya confirmaron su participación bailarines de distintos puntos del país, lo que demuestra el valor que tiene nuestro patrimonio cultural. La idea es compartir este saber santiagueño, fortalecer nuestra identidad y seguir difundiendo las coreografías de Carlos Saavedra y Andrés Chazarreta”, indicó.

Están invitados bailarines, docentes, estudiantes de danzas, directores de academias y público en general a estas actividades gratuitas. Las inscripciones pueden realizarse vía telefónica al (0385)422-3763, interno 249, del área de Educación del CCB, de lunes a viernes, de 9 a 13.