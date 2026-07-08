Trump advirtió que Estados Unidos podría volver a atacar a Irán "con fuerza esta noche"

El presidente estadounidense acusó a Teherán de incumplir el acuerdo de paz y anticipó nuevas acciones militares. En respuesta, Irán amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz y duplicar sus ataques si se concreta una nueva ofensiva.

Hoy 16:58

Estados Unidos podría atacar a Irán de nuevo "con fuerza esta noche", dijo el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los reporteros al margen de la cumbre de la OTAN.

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Trump señaló que Teherán se ha estado "comportando muy mal" con respecto a un memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente, y se refirió a los recientes ataques con drones y misiles, así como a las "agresiones" contra barcos de Estados Unidos.

Estados Unidos podría reanudar un bloqueo naval contra Irán en el estrecho de Ormuz y posiblemente apoderarse de la isla de Kharg de Irán, indicó.

Agregó que Estados Unidos ha perdido a 200 personas durante el más reciente conflicto en Medio Oriente.

No obstante, el mandatario estadounidense sugirió que el equipo de negociación de Estados Unidos podría continuar sus esfuerzos.

En respuesta a los comentarios de Trump, la televisión iraní Press TV, que citó a una fuente informada, informó hoy que Irán cerrará el estrecho de Ormuz y atacará el doble de objetivos ante cualquier nuevo ataque de Estados Unidos.

Irán no permitirá que se establezca ninguna nueva ruta fuera de sus propias disposiciones del estrecho de conformidad con un memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente, informó, y agregó que Irán "no diferencia entre Estados Unidos y socios regionales".

Los acontecimientos tuvieron lugar en medio de los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán desde la noche del martes hasta el miércoles, constituyendo una nueva ronda de escalada.

El martes, la agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que la Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán atacó el lunes por la noche dos buques cisterna que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz a través de una ruta omaní respaldada por Estados Unidos, después de que estos no hicieron caso a las advertencias.

Varios informes de prensa identifican a las dos embarcaciones como un buque cisterna de gas natural licuado qatarí y un buque cisterna de petróleo crudo con bandera saudí.

Las empresas propietarias de los dos buques cisterna confirmaron más tarde que los miembros de la tripulación a bordo de sus barcos se encontraron a salvo.