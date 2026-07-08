El Gobierno reunió por primera vez a la mesa política tras la salida de Adorni y definió sus prioridades legislativas

El encuentro marcó el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete. El oficialismo repasó la agenda parlamentaria, los principales proyectos económicos y la estrategia para avanzar con una reforma electoral.

Hoy 17:50

Por primera vez desde la salida de Manuel Adorni, el Gobierno reunió este miércoles a la mesa política en la Casa Rosada. Fue el debut de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete, en un encuentro que de ahora en más se realizará semanalmente para repasar las principales inciativas del Ejecutivo y su estrategia en el Congreso.

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El encuentro, que se desarrolló entre las 14 y las 16.30, tuvo como protagonistas -además de Santilli- a Karina Milei, así como al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, encargado del vínculo con los legisladores.

Ese rol lo comparte con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, que también integraron la partida junto al asesor Santiago Caputo, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, en su debut en la mesa chica del Ejecutivo, también posó para la foto en Balcarce 50 el secretario de Prensa, Fabián Fernández, quien trabaja codo a codo con el vocero Adrián Ravier para renovar la comunicación en esta nueva etapa que busca inaugurar el Gobierno.

Las claves del encuentro de la mesa política

Según explicaron fuentes oficiales, durante el encuentro Bullrich y Martín Menem repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Gobierno. Entre ellos, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo buscará tratar el próximo 16 de julio en el Senado. A su vez, las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal -que Karina Milei incluyó entre las tres principales prioridades del Gobierno- serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Por otro lado, el ministro de Economía presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. Entre los principales puntos, Caputo destacó los últimos datos difundidos por el Indec respecto al crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3% mensual y del 4,1% interanual en mayo. Además, informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en una serie de nuevos proyectos.

Entre ellos, destacan la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir la emisión monetaria para financiar al fisco y un proyecto inédito que propone “apagar” el Estado cuando se agota el Presupuesto nacional. En paralelo, mientras se reunía la mesa política, Sturzenegger se presentó en Balcarce 50 para reunirse con el vocero presidencial, quien estará encargado de comunicar las iniciativas.

A su vez, cerca del mediodía, también pasó por Balcarce 50 el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para encontrarse con el jefe de Gabinete. “Durante el encuentro, dialogaron sobre la agenda parlamentaria impulsada por el Gobierno nacional y la importancia de avanzar en iniciativas estratégicas para el desarrollo del país y de las provincias”, explicaron en Casa Rosada.

La prioridad parlamentaria del oficialismo pasa por reordenar su estrategia de cara a la necesidad de avanzar con una reforma electoral que suspenda las PASO para las elecciones 2027. La prenda de negociación del Gobierno con los gobernadores aliados es la posibilidad de habilitar listas colectoras, un sistema donde distintas listas legislativas podrían competir bajo la candidatura presidencial de Javier Milei. Así, diputados de La Libertad Avanza y de otros espacios aliados podrían disputar votos dentro de una misma oferta nacional.

Por fuera de la reforma electoral, el Ejecutivo también busca focalizar sus esfuerzos de ahora en adelante en tres grandes proyectos: el régimen de Zona Fría, que negocia con las provincias, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Por eso es clave para los intereses del Gobierno la postal que se está armando para esta noche en el acto por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán: Milei se mostraría junto a trece gobernadores dialoguistas, quienes ya estuvieron en la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Para la próxima semana el oficialismo tiene en agenda que el Senado sesiones otros proyectos que ya tendrían el visto bueno de los aliados a La Libertad Avanza: se trata de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la llamada Ley Hojarasca, y una serie de pliegos judiciales.

Las prioridades del Gobierno en el Congreso

El proyecto de reforma electoral es el que menos ha logrado avanzar hasta el momento en el Senado, debido principalmente a la resistencia de los bloques aliados a eliminar las PASO. En Balcarce 50 insisten que se trata de un cambio que podría ser fundamental para la reelección de Javier Milei.

La jugada oficialista de habilitar las colectoras para las categorías inferiores a la boleta presidencial es la “zanahoria” que Santilli acercó a los gobernadores dialoguistas. Aún no hay fecha para un comienzo del debate, pero el apuro del Gobierno está en que se resuelva antes del comienzo del año electoral.

En paralelo, la reforma del régimen de Zona Fría -que elimina subsidios a las tarifas de gas en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, entre otros- ya logró una media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe lograr lo propio en la cámara alta. Para conseguir los votos, en la previa se evaluaba otorgar subsidios a la electricidad en las denominadas zonas cálidas. La propuesta alcanzaría a provincias como Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe y Catamarca, pero todavía no se introdujo ningún articulo con ese detalle al proyecto.

Finalmente, las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal todavía necesitan una definición final del Ejecutivo antes de ser girada al Congreso. Con los cambios, el Gobierno busca modificar el proyecto para ampliar y reforzar el régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias, en línea con la agenda de formalización que impulsa el Ministerio de Economía.

En Balcarce 50 presentan el régimen como una herramienta para reducir la presión fiscal sobre contribuyentes formales, incentivar la exteriorización de operaciones y facilitar la relación con ARCA. Se trata de uno de los temas cuyo avance se vio obstaculizado por la investigación patrimonial contra Adorni, quien antes de presentar su declaración jurada se suscribió al régimen, aunque aclaró que no era para blanquear activos no declarados.